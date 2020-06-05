Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты

На праздник можно приготовить простые блюда, которые не ударят по фигуре.
В воскресенье, 7 июня, будет отмечаться Троица 2020 – праздничным считается 50-й день после Пасхи (Воскресение Христово). Традиционно меню на Пасху жирное, в нем много мясных блюд, поскольку до праздника был Великий пост, во время которого нельзя есть ни мясо, ни птицу.
На Троицу можно сделать легкие летние блюда, которые быстро готовятся и не навредят фигуре. Главред решил собрать в Instagram лучшие летние простые рецепты от блогеров и составить легкое меню на Троицу.
Что приготовить на праздник: закуски
Фуд-блогер Кристина в Instagram поделилась простым рецептом салата Капрезе.
Легкий салат Капрезе – рецепт
Ингредиенты:
- Салат-микс – 100 г;
- 1 помидор;
- 150 г сыра моцарелла;
- Соль, перец черный молотый – по вкусу;
- 20 мл оливкового масла;
- Сушеный базилик, лимонный сок – по вкусу;
- Бальзамический соус.
Как готовится салат Капрезе
Порежьте помидоры и сыр кружочками. Уложите на середину тарелки измельченные листья салата, выложите вокруг по очереди нарезанные помидоры и сыр. Посыпьте салат перцем и солью.
Потом приготовьте заправку – всыпьте в оливковое масло базилик и все перемешайте. Взбрызните салат лимонным соком, заправкой и полейте небольшим количеством бальзамического уксуса.
Фуд-блогер Наталия в Instagram разместила рецепт легкой закуской, для приготовления которой понадобятся помидоры и креветки.
Что приготовить на Троицу: закуска из помидоров и креветок, рецепт
Ингредиенты:
- Листья салата – 5 штук;
- 4 небольших помидора;
- 1-2 яйца;
- 4 креветки.
Как приготовить закуску из помидоров и креветок
Отварите яйца и креветки. Уложите листья салата на тарелку. Отрежьте верхушку помидоров. Поставьте помидоры на листья салата. Измельчите белок вилкой и уложите на подготовленные помидоры. Очистите креветки и уложите на измельченный белок.
Закуску можно посолить. Перед тем, как укладывать яичный белок на помидоры, в него можно добавить немного йогурта и все перемешать.
Блогер Дарья в Instagram раскрыла рецепт основного блюда, которое легко готовится, – это семга на мангале.
Легкое меню на Троицу 2020: основное блюдо
Семга на мангале – рецепт
Ингредиенты:
- Стейки семги – четыре штуки по 150-160 г;
- 2 столовые ложки белого винного уксуса;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- Соль и специи для рыбы – по вкусу.
Как приготовить семгу на мангале
Смешайте оливковое масло с солью, специями и винным уксусом. Уложите стейки семги в маринад и поставьте в прохладное место на полчаса.
После этого рыбу можно готовить. Стейки готовятся с обеих сторон около 10 минут, время приготовления зависит от жара.
Что приготовить на праздник: десерт
Блогер Марина в Instagram разместила рецепт легкого и воздушного десерта – это творожное суфле с желатином.
Легкое и воздушное творожное суфле с желатином – рецепт
Ингредиенты:
- Белок – 125 г;
- Творог – 350 г;
- Фруктовый йогурт – 175 г;
- Молоко – 177 г;
- Желатин – 17 г;
- Сахар – 70 г.
Как приготовить воздушное творожное суфле с желатином
Залейте желатин молоком и дайте ему набухнуть. Смешайте творог с йогуртом и сахаром. Взбейте белки со щепоткой соли, чтобы образовалась пена. Взбитые белки переложите в творожную массу и все взбейте блендером, чтобы получилась однородная масса.
С перерывами несколько раз нагрейте желатин с молоком в микроволновке – после каждого нагревания все хорошо размешивайте. Желатин должен полностью раствориться.
Когда желатин растворится, влейте молоко в подготовленную творожную смесь и все смешайте, чтобы масса стала однородной. Готовую массу разлейте по тарелкам, поставьте в холодильник и дайте ей полностью застыть.