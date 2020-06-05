Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты

В праздничное меню можно включить семгу, приготовленную на мангале / Скриншот с instagram.com/dariatsyplina

В воскресенье, 7 июня, будет отмечаться Троица 2020 – праздничным считается 50-й день после Пасхи (Воскресение Христово). Традиционно меню на Пасху жирное, в нем много мясных блюд, поскольку до праздника был Великий пост, во время которого нельзя есть ни мясо, ни птицу.

На Троицу можно сделать легкие летние блюда, которые быстро готовятся и не навредят фигуре. Главред решил собрать в Instagram лучшие летние простые рецепты от блогеров и составить легкое меню на Троицу.

Что приготовить на праздник: закуски

Фуд-блогер Кристина в Instagram поделилась простым рецептом салата Капрезе.

Легкий салат Капрезе – рецепт

Ингредиенты:

Салат-микс – 100 г;

1 помидор;

150 г сыра моцарелла;

Соль, перец черный молотый – по вкусу;

20 мл оливкового масла;

Сушеный базилик, лимонный сок – по вкусу;

Бальзамический соус.

Как готовится салат Капрезе

Порежьте помидоры и сыр кружочками. Уложите на середину тарелки измельченные листья салата, выложите вокруг по очереди нарезанные помидоры и сыр. Посыпьте салат перцем и солью.

Потом приготовьте заправку – всыпьте в оливковое масло базилик и все перемешайте. Взбрызните салат лимонным соком, заправкой и полейте небольшим количеством бальзамического уксуса.

В праздничное меню можно включить салат Капрезе / Скриншот с instagram.com/kristi_foodblog

Фуд-блогер Наталия в Instagram разместила рецепт легкой закуской, для приготовления которой понадобятся помидоры и креветки.

Что приготовить на Троицу: закуска из помидоров и креветок, рецепт

Ингредиенты:

Листья салата – 5 штук;

4 небольших помидора;

1-2 яйца;

4 креветки.

Как приготовить закуску из помидоров и креветок

Отварите яйца и креветки. Уложите листья салата на тарелку. Отрежьте верхушку помидоров. Поставьте помидоры на листья салата. Измельчите белок вилкой и уложите на подготовленные помидоры. Очистите креветки и уложите на измельченный белок.

Закуску можно посолить. Перед тем, как укладывать яичный белок на помидоры, в него можно добавить немного йогурта и все перемешать.

На Троицу можно приготовить закуску из помидоров и креветок / Скриншот с instagram.com/vkysno.s.natali

Блогер Дарья в Instagram раскрыла рецепт основного блюда, которое легко готовится, – это семга на мангале.

Легкое меню на Троицу 2020: основное блюдо

Семга на мангале – рецепт

Ингредиенты:

Стейки семги – четыре штуки по 150-160 г;

2 столовые ложки белого винного уксуса;

3 столовые ложки оливкового масла;

Соль и специи для рыбы – по вкусу.

Как приготовить семгу на мангале

Смешайте оливковое масло с солью, специями и винным уксусом. Уложите стейки семги в маринад и поставьте в прохладное место на полчаса.

После этого рыбу можно готовить. Стейки готовятся с обеих сторон около 10 минут, время приготовления зависит от жара.

В праздничное меню можно включить семгу, приготовленную на мангале / Скриншот с instagram.com/dariatsyplina

Что приготовить на праздник: десерт

Блогер Марина в Instagram разместила рецепт легкого и воздушного десерта – это творожное суфле с желатином.

Легкое и воздушное творожное суфле с желатином – рецепт

Ингредиенты:

Белок – 125 г;

Творог – 350 г;

Фруктовый йогурт – 175 г;

Молоко – 177 г;

Желатин – 17 г;

Сахар – 70 г.

Как приготовить воздушное творожное суфле с желатином

Залейте желатин молоком и дайте ему набухнуть. Смешайте творог с йогуртом и сахаром. Взбейте белки со щепоткой соли, чтобы образовалась пена. Взбитые белки переложите в творожную массу и все взбейте блендером, чтобы получилась однородная масса.

С перерывами несколько раз нагрейте желатин с молоком в микроволновке – после каждого нагревания все хорошо размешивайте. Желатин должен полностью раствориться.

Когда желатин растворится, влейте молоко в подготовленную творожную смесь и все смешайте, чтобы масса стала однородной. Готовую массу разлейте по тарелкам, поставьте в холодильник и дайте ей полностью застыть.