Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минут

Такие деруны получаются очень сытными и совершенно не жирными.
Решили побаловать близких вкусными и полезными дерунами. Мы расскажем невероятный рецепт, который готовить очень быстро и мыть плиту потом не нужно.
По такому рецепту готовили еще наши бабушки. Рецепт классических дерунов знают все, но чтобы удивить своих родных, надо добавить всего два ингредиента.
Деруны с луком и сыром в духовке - рецепт
- Картошка крупная - 5 штук
- Сыр твердый - 100 грамм
- Яйца - 2 штуки
- Лук - 2 штуки
- Сливочное масло
- Соль, специи - по вкусу.
- Предварительно разогреваем духовку до 180 - 200 градусов.
Картошку, лук моем и чистим. Если нет кухонного комбайна, то натираем картофель на терке. Далее измельчаем лук. Можно в блендере или натереть на терке.
Натертый картофель стоит залить на 15 минут холодной водой, чтобы вышел весь крахмал.
Сливаем воду и добавляем в картошку растопленное сливочное масло 1 столовую ложку, лук, яйца и хорошо перемешиваем.
Натираем на мелкой терке сыр и отправляем в тесто для дерунов.
Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
Противень застилаем бумагой для выпечки или смазываем маслом, кому как удобно.
Формируем руками небольшие лепешки, желательно овальные и выкладываем на деко.
Запекаем в духовке наши деруны до золотистой корочки, примерно 40 минут.
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