Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минут

Рецепт вкусных дерунов / ua.depositphotos.com

Решили побаловать близких вкусными и полезными дерунами. Мы расскажем невероятный рецепт, который готовить очень быстро и мыть плиту потом не нужно.

По такому рецепту готовили еще наши бабушки. Рецепт классических дерунов знают все, но чтобы удивить своих родных, надо добавить всего два ингредиента.

Деруны с луком и сыром в духовке - рецепт

Картошка крупная - 5 штук

Сыр твердый - 100 грамм

Яйца - 2 штуки

Лук - 2 штуки

Сливочное масло

Соль, специи - по вкусу.

Предварительно разогреваем духовку до 180 - 200 градусов.

Картошку, лук моем и чистим. Если нет кухонного комбайна, то натираем картофель на терке. Далее измельчаем лук. Можно в блендере или натереть на терке.

Натертый картофель стоит залить на 15 минут холодной водой, чтобы вышел весь крахмал.

Сливаем воду и добавляем в картошку растопленное сливочное масло 1 столовую ложку, лук, яйца и хорошо перемешиваем.

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Натираем на мелкой терке сыр и отправляем в тесто для дерунов.

Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Противень застилаем бумагой для выпечки или смазываем маслом, кому как удобно.

Формируем руками небольшие лепешки, желательно овальные и выкладываем на деко.

Запекаем в духовке наши деруны до золотистой корочки, примерно 40 минут.

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