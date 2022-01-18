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Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минут

18 января 2022, 13:48

Невероятно вкусный и полезный завтрак придаст вам настроения на весь день.

омлет
Омлет на завтрак рецепт / ua.depositphotos.com

Завтрак можно приготовить очень быстро. Все самые полезные витамины, которые так нужны нашему организму, мы собрали в одном рецепте.

Даже, если утром у вас мало времени, этот рецепт самого вкусного омлета на завтрак станет вашим любимым.

Пышный омлет на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца крупные - 2 штуки
  • Молоко 150 мл
  • Буженина или бекон
  • Помидоры черри - 4 штуки
  • Специи, лук, сухой чеснок - по вкусу

Разогреваем духовку до 180-200 градусов.

Небольшую форму для запекания стоит смазать оливковым или сливочным маслом.

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Помыть помидоры и лук порей. Порезать на кружки черри и лук, красиво разложить в форму.

На овощи положить пару ломтиков буженины или бекона.

Яйца помыть, разбить в тарелку и залить не сильно холодным молоком. Взбить венчиком 2 минуты, посолить и добавить специи по вкусу. Заливаем яичную смесь и ставим в духовку.

Как только омлет станет пышным, выключаем духовку и даем остыть.

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