Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минут

Невероятно вкусный и полезный завтрак придаст вам настроения на весь день.
Завтрак можно приготовить очень быстро. Все самые полезные витамины, которые так нужны нашему организму, мы собрали в одном рецепте.
Даже, если утром у вас мало времени, этот рецепт самого вкусного омлета на завтрак станет вашим любимым.
Пышный омлет на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца крупные - 2 штуки
- Молоко 150 мл
- Буженина или бекон
- Помидоры черри - 4 штуки
- Специи, лук, сухой чеснок - по вкусу
Разогреваем духовку до 180-200 градусов.
Небольшую форму для запекания стоит смазать оливковым или сливочным маслом.
Помыть помидоры и лук порей. Порезать на кружки черри и лук, красиво разложить в форму.
На овощи положить пару ломтиков буженины или бекона.
Яйца помыть, разбить в тарелку и залить не сильно холодным молоком. Взбить венчиком 2 минуты, посолить и добавить специи по вкусу. Заливаем яичную смесь и ставим в духовку.
Как только омлет станет пышным, выключаем духовку и даем остыть.
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