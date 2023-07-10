Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривен

Самая быстрая и бюджетная закуска, которую обожали готовить хозяйки в СССР. Умопомрачительный хит этого лета.
Закуска из плавленых сырков настолько вкусная, что ее будут просить готовить всегда.
Всего 2 ингредиента, и ваш стол станет изысканным и неповторимым.
Намазка на хлеб с плавленым сырком - рецепт
Вам понадобится:
- Плавленый сыр - 2 шт
- Морковка - 2 шт среднего размера
- Соль
- Чеснок - по вкусу
- Майонез - 2 столовых ложки
Морковку помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
Плавленый сырок натереть на терке и смешать с морковкой.
Добавить немного соли, чеснок по желанию и майонез.
Все хорошо перемешать.
Покупайте для гренок багет или тостовый хлеб.
Обжарить с двух сторон на сковороде, у кого нет тостера.
Намазать вкуснейшую закуску на гренки и подавать к столу.
Очень простая намазка на хлеб - рецепт за 2 минуты
Вам понадобится:
- Плавленый сыр - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Икра мойвы или минтая - 1 баночка (100 гр)
- Зелень
- Багет
Отварить заранее яйца, остудить и почистить. Яйца натереть на мелкой терке.
Плавленый сырок также натереть на терке.
Измельчить зелень и добавить к яйцам и плавленому сырку.
Далее добавить 100 грамм икры.
Багет просушить на сковороде и намазать на хлеб.
Солить такую намазку не рекомендуем, поскольку икра уже соленовата.
Смотрите видео рецепт невероятно вкусной намазки на хлеб:
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