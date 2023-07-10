Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривен

Рецепт потрясающей намазки на бутерброды. 2 бюджетных и вкусных рецепта.

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Легкая и быстрая намазка на багет рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube, ua.depositphotos.com

Самая быстрая и бюджетная закуска, которую обожали готовить хозяйки в СССР. Умопомрачительный хит этого лета.

Закуска из плавленых сырков настолько вкусная, что ее будут просить готовить всегда.

Всего 2 ингредиента, и ваш стол станет изысканным и неповторимым.

Намазка на хлеб с плавленым сырком - рецепт

Вам понадобится:

Плавленый сыр - 2 шт

Морковка - 2 шт среднего размера

Соль

Чеснок - по вкусу

Майонез - 2 столовых ложки

Морковку помыть, почистить и натереть на мелкой терке.

Плавленый сырок натереть на терке и смешать с морковкой.

Добавить немного соли, чеснок по желанию и майонез.

Все хорошо перемешать.

Намазка на хлеб из яиц / скриншот

Покупайте для гренок багет или тостовый хлеб.

Обжарить с двух сторон на сковороде, у кого нет тостера.

Намазать вкуснейшую закуску на гренки и подавать к столу.

Очень простая намазка на хлеб - рецепт за 2 минуты

Вам понадобится:

Плавленый сыр - 1 шт

Яйца - 2 шт

Икра мойвы или минтая - 1 баночка (100 гр)

Зелень

Багет

Отварить заранее яйца, остудить и почистить. Яйца натереть на мелкой терке.

Плавленый сырок также натереть на терке.

Измельчить зелень и добавить к яйцам и плавленому сырку.

Далее добавить 100 грамм икры.

Багет просушить на сковороде и намазать на хлеб.

Солить такую намазку не рекомендуем, поскольку икра уже соленовата.

Смотрите видео рецепт невероятно вкусной намазки на хлеб:

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