Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

Восхитительно вкусный и простой салат из 90-х, который обожали все. Давно забытый простой и бюджетный салат готовить так просто.
4 простых ингредиента, и возиться с салатом вам не прийдется слишком долго. На готовку салата "Дружба" нужно всего 5 минут.
Салат из 90-х - рецепт блюда "Дружба"
Вам понадобится:
- Морковка по-корейски - 120 гр
- Яйца - 2 шт
- Крабовые палочки - 6 шт
- Плавленый сырок "Дружба" - 1 шт
- Майонез или сметана - 2 столовых ложки
Морковку по-корейски можно использовать домашнюю или купить.
Обязательно из морковки слить жидкость и отправить в тарелку для салата из 90-х.
Яйца предварительно отварить, остудить и почистить. Яйца натереть сразу к морковке на крупной терке.
Плавленый сырок желательно на 5-7 минут отправить в морозилку, тогда натирать будет проще.
Крабовые палочки порезать или разделить руками на волокна.
Этот салат "Дружба" солить не нужно, перчить тоже. Заправить хватит майонезом или сметаной и хорошо перемешать.
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