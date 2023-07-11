Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

Чудо салат из 90-х. Рецепт салата с сырком "Дружба" и морковкой по-корейски.

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Салат из 90-х рецепт за 5 минут / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Восхитительно вкусный и простой салат из 90-х, который обожали все. Давно забытый простой и бюджетный салат готовить так просто.

4 простых ингредиента, и возиться с салатом вам не прийдется слишком долго. На готовку салата "Дружба" нужно всего 5 минут.

Салат из 90-х - рецепт блюда "Дружба"

Вам понадобится:

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Морковка по-корейски - 120 гр

Яйца - 2 шт

Крабовые палочки - 6 шт

Плавленый сырок "Дружба" - 1 шт

Майонез или сметана - 2 столовых ложки

Морковку по-корейски можно использовать домашнюю или купить.

Обязательно из морковки слить жидкость и отправить в тарелку для салата из 90-х.

Яйца предварительно отварить, остудить и почистить. Яйца натереть сразу к морковке на крупной терке.

Плавленый сырок желательно на 5-7 минут отправить в морозилку, тогда натирать будет проще.

Крабовые палочки порезать или разделить руками на волокна.

Этот салат "Дружба" солить не нужно, перчить тоже. Заправить хватит майонезом или сметаной и хорошо перемешать.

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