Как спасти драцену в домашних условиях: действенные советы

Вы узнаете:
- Из-за чего драцена погибает
- Как спасти домашнюю драцену
Комнатные растения радуют своим видом и неприхотливостью, но порой и с ними случаются неприятности и владельцы не понимают, например, почему гибнет драцена - одно из самых популярных комнатных растений.
Главред узнал, как понять, что драцена гниет и как вылечить драценту в домашних условиях. Советами поделились пользователи Quora.
Причины гибели драцены могут быть разнообразными, но самые распространенные из них включают:
- Чрезмерная влага или пересыхание почвы - это главные враги драцены.
- Драцена любит яркий рассеянный свет, но плохо переносит прямое солнце.
- В темном месте растение ослабевает.
- Паутинный клещ, щитовка или грибковые инфекции могут атаковать драцену.
- Резкие перепады температуры или постоянные сквозняки могут повредить растение.
Чтобы вылечить драценту нужно вынуть растение из горшка и проверить корни. Отмершие, коричневые или мягкие корни нужно обрезать, как и отмершие листья, чтобы стимулировать рост новых побегов.
Если корни в хорошем состоянии, пересадите драцену в новую почву с хорошим дренажем и поливайте только тогда, когда верхний слой почвы полностью подсохнет. При этом избегайте застоя воды.
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