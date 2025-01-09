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Как спасти драцену в домашних условиях: действенные советы

Анна Косик
9 января 2025, 11:44
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Часто непонятно, что делать, если погибает драцена дома, однако несколько простых советов помогут ее спасти.
Драцена
Нужно ли обрезать отмершие листья у драцены / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Из-за чего драцена погибает
  • Как спасти домашнюю драцену

Комнатные растения радуют своим видом и неприхотливостью, но порой и с ними случаются неприятности и владельцы не понимают, например, почему гибнет драцена - одно из самых популярных комнатных растений.

Главред узнал, как понять, что драцена гниет и как вылечить драценту в домашних условиях. Советами поделились пользователи Quora.

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Причины гибели драцены могут быть разнообразными, но самые распространенные из них включают:

  • Чрезмерная влага или пересыхание почвы - это главные враги драцены.
  • Драцена любит яркий рассеянный свет, но плохо переносит прямое солнце.
  • В темном месте растение ослабевает.
  • Паутинный клещ, щитовка или грибковые инфекции могут атаковать драцену.
  • Резкие перепады температуры или постоянные сквозняки могут повредить растение.

Чтобы вылечить драценту нужно вынуть растение из горшка и проверить корни. Отмершие, коричневые или мягкие корни нужно обрезать, как и отмершие листья, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Если корни в хорошем состоянии, пересадите драцену в новую почву с хорошим дренажем и поливайте только тогда, когда верхний слой почвы полностью подсохнет. При этом избегайте застоя воды.

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Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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