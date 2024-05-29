Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как навсегда изгнать грызунов на даче

Крысы могут нанести значительный ущерб как домам, так и приусадебным участкам. Главред выяснил, как обезопасить дом от грызунов и избавиться от них навсегда.

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Как избавиться от крыс и мышей на даче - какой запах отпугивает грызунов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мыши и крысы могут нанести значительный вред как домам, так и приусадебным участкам. О том, что нужно сделать, чтобы мыши ушли с территории приусадебного участка или покинули дом навсегда рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" журналистка и автор YouTube канала о полезных советах для садоводов и дачников Ольга Пахарь.

Как предупредить появление грызунов в доме

По ее словам, прежде всего, нужно выполнить несколько важных мероприятий, которые помогут не пустить грызунов в дом.

1. Как загерметизировать дом от грызунов

Она советует проверить свой дом на наличие отверстий, через которые грызуны могут попасть в дом. Соответствующую проверку эксперт советует начинать делать с сентября.

"Если есть дырки ремонтируем. Если есть у вас технологические отверстия, которые мы должны оставить, например, для водной системы, то мы их закрываем на зиму, например, стекловатой, ведь мыши ее не любят. Или, скажем, берем металлическую кухонную губку и закладываем в отверстия. Закрываем отверстия, герметизируем жилье таким образом", - советует женщина.

2. Не кормить мышей едой

Ольга Пахарь советует ни в коем случае не оставлять печенье в полиэтиленовых пакетах или крупы в полотняных мешках", - рекомендует она.

"Это, что называется все равно, что вы говорите, добро пожаловать ко мне в дом. Если грызут, наедятся и будут гулять.

3. Где нужно хранить продукты на зиму, чтобы мыши не съели

Эксперт отмечает, что при необходимости оставить на даче продукты на зиму необходимо поставить их в герметичную стеклянную тару.

"Желательно стеклянные банки и даже с металлическими крышками или просто жестяные банки. Иначе крысы могут и крышку прогрызть, если она не металлическая. Если тоненький пластик, то может по крайней мере попробовать", - добавляет она.

Кроме того, она указывает, что мыши не могут жить без воды, поэтому нужно полностью отключить водоснабжение и лишить грызунов любых источников для утоления жажды.

Смотрите видео о том, как вывести грызунов на даче:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

4. Какой запах отпугивает мышей и крыс

Ольга Пахарь говорит, что мыши не любят резких запахов.

"Они не любят, к примеру, запаха полыни, мяты. Вот такие вот пучечки сухих трав раскладываем по дому. Мята - это вообще доступно и дешево. Их можно разложить по дому и 10 и 20 штук не возле век, не возле отверстий, а просто по дому. По дому и в тех местах, откуда теоретически могут прийти мыши", - советует она.

Эксперт отмечает, что в случае отсутствия под руками или на рынке мяты, можно использовать эфирные масла.

"Эфирное масло мяты - это доступное средство. Опять же, налили щедро и положили в том месте, откуда теоретически может прийти мышь. Однако, из-за того, что масло испаряется, это средство является более народным и не стопроцентным. Это средство подходит тем людям, которые ездят регулярно за картошкой, то есть 1-2 раза в неделю бывают на даче", - делает вывод Ольга Пахарь.

Как действует яд против мышей и крыс

Эксперт отмечает, что весь яд против грызунов выглядит по-разному, но действует абсолютно одинаково.

"Он забирает воду из организма грызунов и их тело превращается в мумию. Положительное то, что при этом нет неприятного запаха", - сказала она.

Как работает звуковой отпугиватель для мышей и крыс

Ольга Пахарь также показала специальное устройство, главная задача которого заключается в отпугивании грызунов ультразвуком.

"Он излучает ультразвук, который не слышит человеческий глаз, но слышат мыши. Убеждают производители, что там очень неприятные частоты, при этом, чтобы животные не привыкли, эти частоты меняются каждые 15 секунд. Мыши нервничают, мыши перестают размножаться и, конечно, идут искать себе другое место жительства, что, собственно, нас и устраивает", - рассказала женщина.

Однако, по ее словам, эффективность таких устройств весьма сомнительна.

"То есть их надежность где-то 50 на 50. Или работает, или нет. Мы же не можем услышать этот звук, соответственно, не знаем работает ли это", - резюмировала эксперт.

Кто такая Ольга Пахарь Пахарь Ольга - ведущая и журналист "1+1 media", автор YouTube канала "Ольга Пахарь" на котором делится советами для сада и огорода, интересными рецептами и лайфхаками для дома.

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