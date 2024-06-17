Народные средства от тли на деревьях - эффективная борьба без химии за копейки

Тля враг многих растений. Однако, опытные садоводы знают, чего боится тля как огня. Для ее выведения достаточно знать несколько нюансов.

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Борьба с тлей не такая сложная, если знать эффективные народные средства / Коллаж: Главред, фото: flickr

На первый взгляд невинные маленькие насекомые на самом деле становятся большой проблемой для многих садоводов. Они очень коварны и могут привести к гибели молодых отростков или бутонов, поэтому важно знать, чего боится тля на деревьях.



В интернете продается немало средств для борьбы с тлей, однако пользователи делятся скорее негативными отзывами, ведь не всегда они действенны. Зато есть народные методы, как избавиться от тли простым способом и эффективно.

Как избавиться от тли с помощью соды

Если вы задумываетесь, какое самое эффективное средство от тли - бесспорно в первых рядах будет именно сода. Мелкие насекомые покинут ваши растения, если вы в 10 литрах воды растворите по 2 столовые ложки золы и соды.

Если вы хотите усовершенствовать это средство, чтобы оно лучше "прилипало" к листьям и дольше оставалось на поверхности - добавьте 50 грамм потертого хозяйственного мыла. Готовую смесь нанесите на нижнюю сторону листьев.

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Самый простой способ избавиться от тли - красный перец

Как рассказали на канале "Полезное TV", есть еще более простой способ забыть о том, что такое морока с тлей. Для этого нужно всего 2 ингредиента - вода и красный молотый перец.

50 грамм перца и 1 литр воды смешайте в кастрюле и прокипятите в течение 20 минут на легком огне. Полученный концентрат должен настояться в течение 24 часов, после чего его следует процедить и довести водой до 5 литров.

Важно, что это средство надо разбрызгивать на тлю только в респираторе и перчатках, чтобы не вызвать раздражение. Так же не рекомендуется проводить процедуру, когда ветрено или перед дождем.

Если соблюсти все правила применения соды или перца - вы быстро получите желаемый результат, причем без применения химии и "удара" по карману.

Что такое Полезное TV? Полезное TV - канал на YouTube, где автор рассказывает об эффективных лайфхаках для сада и огорода. За ним следят почти 3 миллиона пользователей, а видео набирают сотни тысяч просмотров.

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