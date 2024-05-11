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Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огорода

Анна Ярославская
11 мая 2024, 13:02
161
Медведка способна лишить урожая очень быстро. Но есть очень эффективный способ борьбы с вредоносным насекомым.

Как быстро вывести медведку с огорода
Как быстро вывести медведку с огорода / Коллаж: Главред, фото:pixabay.com

Капустянка - это один из самых известных вредителей на огороде. Она может нанести непоправимый ущерб моркови, редису, капусте, картофелю и прочими корнеплодам, поэтому бороться с ней необходимо.

Это насекомое начинает вредить уже с апреля, когда почва на глубине около 30 сантиметров, где медведка обычно зимует, прогреется до трех-пяти градусов. Жук просыпается после зимовки, поднимается в более верхние слои почвы, делает себе гнездо и откладывает там более 250 яиц. Когда насекомое подрастает, то начинает уничтожать корневую систему растений.

Кстати, если вас замучили колорадские жуки и вы никак не можете от них избавиться, читайте материал: Сами себя соберут: как избавиться от колорадского жука при помощи ловушки.

Что такое капустянка

Капустянка (медведка) - вредитель сельскохозяйственных культур. Медведки живут, питаясь подземными частями растений.

Название медведка жук получил за коричневую окраску и некоторую медвежью неуклюжесть движений. Также его называют капустянкой - за пристрастие к капусте.

Верхняя часть тела взрослых насекомых окрашена в бурый цвет, а нижняя - в светло-коричневый или оливковый. Передние конечности идеально приспособлены для рытья ходов под землей. Личинка медведки внешне похожа на взрослое насекомое и отличается только размерами и отсутствием крыльев.

Кстати, медведки приносят не только вред, но и пользу. Они разрыхляют почву, улучшая доступ кислорода к корневым системам сельскохозяственных растений.

Что не любит капустянка

Медведки предпочитают хорошо удобренные навозом почвы. При этом они не переносят затопление, запах керосина и некоторых других веществ.

Как быстро вывести медведку с огорода: ловушка из меда

Для борьбы с капустянкой используют ловушки из меда. Внутренние стенки литровой банки нужно нужно намазать медом и закопать емкость по всей высоте в грунт на огороде так, чтобы горлышко банки оставалось на поверхности открытым.

Чтобы приманка не привлекала мух, пчел, сверху ее накрывают листом жести или картонной коробкой.

Попав в банку, медведка не сможет из нее выбраться. Периодически банку нужно опустошать от насекомых и добавлять свежую приманку.

Если вы обнаружили в огороде ходы жука, то в нору можно капнуть немного растительного масла и залить мыльной водой (10 грамм хозяйственного мыла или 50 грамм стирального порошка на ведро воды).

После этих манипуляций нужно подождать, когда вредитель вылезет из норки.

Какое самое эффективное средство от медведки

Автор Youtube-канала "Полезные советы агронома" рассказал, как быстро вывести медведку с огорода. По его словам, этим способом он пользуется годами, и оно никогда его не подводит.

Youtube-канал "Полезные советы агронома"

На Youtube-канал "Полезные советы агронома" подписаны 174 тысячи подписчиков.

Ведет его Николай Петрович. Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. Во времена СССР был главным агрономом в одном из самых больших колхозов в Крыму. Позиционирует себя как "практик, связавший всю свою жизнь с землей".

Также работал старшим инспектором по карантину растений на границе Украины с Россией.

На своем канале Николай Петрович рассказывает о секретах выращивания огородных и садовых культур, комнатных цветов и т.д.

Николай Петрович рассказал, что применял для борьбы с медведкой и другие способы, в том числе заливал норы керосином, применял ловушки, закапывал навоз, как приманку, чтобы перед зимой раскопать его, и тогда медведки, собравшиеся на зимовку, замерзнут. Однако подобные способы трудоемкие и занимают много времени.

Опытный огородник рассказал о способе, который всегда работает на "ура". И это - отравленное зерно.

"Для приготовления отравленной приманки из пшеницы для медведки берем пол-литровую баночку пшеницы, высыпаем ее в чистую емкость и наливаем такую же баночку воды. Этого будет достаточно для того, чтобы пшеница набухла", - рассказал Николай Петрович.

Пшеницу нужно проварить 3-5 минут, чтобы убить зародыш. Это делается для того, чтобы пшеница не дала всходы на огороде.

Важно, чтобы пшеница не разварилась, иначе потом она будет плесневеть.

Далее пшеницу нужно высыпать в кастрюлю и остудить.

После того, как пшеница остыла, вносим инсектицид. Например, "Регент". Николай Петрович советует добавить две ампулы и тщательно перемешать. Инсектицид не имеет запаха, но хорошо работает против медведки.

Мешать пшеницу нужно довольно долго, чтобы яд распределился по каждому зернышку. Пшеница должна настояться два-три часа.

Непосредственно перед применением необходимо добавить две ложки домашнего подсолнечного масла и хорошо перемешать. Масло должно быть обязательно домашним, поскольку именно запах будет привлекать медведку. Кроме того, пшеница не будет портиться и сможет лежать месяцами.

Приманка вносится в землю во время перекопки или прополки. Ее нужно заглубить в грунт на несколько сантиметров. Пол-литровой баночки должно хватит на полторы сотки земли.

Смотрите видео - Как избавиться от медведки раз и навсегда:

Ранее Главред писал о гуманном способе изгнать мышей из дома навсегда.

Кроме того, американский профессор, преподаватель садоводства университета штата Мичиган Гэри Л. Хайлиг рассказал, как уничтожить все яйца колорадского жука.

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