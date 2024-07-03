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У томатов листья скручиваются: что делать и как вылечить помидоры

Анна Ярославская
3 июля 2024, 12:38
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Опытные дачники поделились советами, чем лечить помидоры от скручивания листьев.
Помидоры
Чем лечить помидоры от скручивания листьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Нередко огородники сталкиваются с такой проблемой - вянут и скручиваются листья у томатов. На это есть есть несколько причин. Опытные дачники поделились советами, чем лечить помидоры от скручивания листьев.

Кстати, знали ли вы, что пожелтение листьев помидоров может свидетельствовать о том, что растению не хватает определенных микро- или макроэлементов. Чтобы знать, что делать, когда желтеют листья на помидорах, и чем именно их нужно подкормить в том или ином случае - читайте материал: Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай.

Почему у томатов листья скручиваются лодочкой

Если на растении листья скручены вверх в виде трубочки, то на это есть одна причина - помидоры реагируют на жару.

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Когда температура повышается, растение принимает решение уменьшить площадь, которая нагревается, сократить площадь испарений и таким образом скручивает листья кверху.

Чтобы помочь томатам пережить жару, их нужно притенять.

Кстати, не все сорта помидоров будут так реагировать на повышение температуры. Поэтому вторая причина, по которой скручиваются листья у томатов, это сортовая особенность. Например, если речь идет о более мелколистных сортах, у которых площадь испаряющей поверхности сама по себе небольшая, то у них практически на протяжении всего периода вегетации будут такие немножко скрученные листья.

Что не хватает помидорам, если листья скручиваются вверх

Следующие причины скручивания листьев томатов очень распространены:

  • нехватка влаги;
  • избыточное количество влаги;
  • перепады между влажной почвой и сухой почвой.

Подобная ситуация может возникнуть у так называемых "дачников выходного дня", когда на протяжении всей недели растения испытывают стресс от засухи и повышенной температуры, а на выходных их начинают интенсивно поливать. В этом случае корневая система уже испытывает стресс от недостатка кислорода, и таким образом растения снова реагируют скручиванием листьев. Поэтому необходимо обязательно контролировать уровень влажности в почве.

Сильные перепады температур не самым лучшим образом влияют на томаты. Если днем очень жарко, а ночи холодные, помидоры могут отреагировать скручиванием листвы. Чтобы избежать такой проблемы, нужно обязательно мульчировать почву.

Следующая причина, которая может привести к тому, что растения скручивают листья, это повреждение корневой системы. Если вы рыхлите почву, то делайте это аккуратно, либо предварительно мульчируйте почву,

Помимо механического повреждения корневой системы, есть риск повредить и сам стебель неаккуратным удалением пасынков. Поэтому делать это лучше при помощи ножниц или секатора, оставляя так называемые пеньки для того, чтобы место, в котором пасынки росли, не стало тем отверстием, через которое испаряется большое количество влаги из растений, что приводит к скручиванию листьев.

Также корневая система может повреждаться любыми корневыми гнилями. Это часто происходит от уплотнения почвы и от большого количества влаги в ней.

В случае появления корневой гнили растение не способно себя обеспечивать водой при помощи корневой системы, поэтому оно начинает скручивать листовую поверхность, чтобы сохранить хоть какую-то влагу, которая в ней находится.

Если вы обнаружили корневую гниль, растение необходимо обработать противогрибковыми препаратами.

Помидоры "жируют" и скручивают листья

Листья томатов скручиваются, потому что растение перекармливают удобрениями. В этом случае помидоры подтягивают все питательные элементы в листовые поверхности, а с приходом засухи листья начинают скручиваться. Поэтому обязательно необходимо составлять график подкормок.

Удобрение вносится в среднем не чаще, чем один раз в 10-14 дней. При этом лучше чередовать органические и минеральные подкормки, а также корневые и листовые.

Отвечая на вопрос, почему вянут и скручиваются листья у помидор, стоит отметить еще две причины - это поражение растения заболеваниями или вредителями.

Заболевания могут быть бактериальными, грибковыми или вирусными.

Если мы говорим о вирусных заболеваниях, то в таком случае нет необходимости восстанавливать листовые поверхности и сами растения. Проще их удалить, чтобы исключить развитие вирусного заболевания. Также необходимо подбирать такие сорта томатов, которые более устойчивы к различным вирусным заболеваниям.

Чтобы исключить развитие различных болезней на листовых поверхностях, рекомендуется проводить профилактические обработки не реже одного раза в 10 дней биологическими препаратами.

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