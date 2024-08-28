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1+1 Украина покажет вдохновляющие премьеры и любимые проекты в осеннем сезоне

Анна Подгорная
28 августа 2024, 12:01
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Новый сезон на 1+1 Украина пройдет под лозунгом: "У своїх поглядах ти не один"
Осенние премьеры на 1+1 Украина
Осенние премьеры на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

У каждого из нас есть ценности, которым мы не изменяем, те, что наполняют каждый день смыслами и вкусом, волей к жизни, жизнестойкостью, дают веру в справедливость, в изменения к лучшему. Доказывают, что чудеса существуют и их творят люди. Учат замечать знаки судьбы, что как маяк во время бури подсвечивают путь к своим.

На 1+1 Украина стартует новый осенний сезон, в котором зрителей ждут истории, откликающиеся в каждом сердце. Телеканал приготовил масштабные премьеры, продолжение любимых проектов и новые сериалы.

Сніданок з 1+1

Ежедневно с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей главного утреннего проекта страны Сніданок з 1+1 ожидают свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, которые настраивают на продуктивный день. Больше новостей об утреннем проекте читайте на сайте 1+1.

Завтрак с 1+1
Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Говорить вся країна

С понедельника по четверг в 19:00 на телеканале 1+1 Украина можно увидеть новые выпуски обновленного ток-шоу "Говорить вся країна". Зрителей ожидают вдохновляющие и впечатляющие личные истории, о которых завтра будет говорить вся страна. Честные истории успеха и падений, преодолений сложных жизненных ситуаций, вдохновляющие и дающие силы инсайты - новые герои "Говорить вся країна" расскажут, как смогли увидеть свет в конце тоннеля.

Говорит вся страна
Говорить вся країна / Пресс-служба

Міняю жінку

6 сентября в 18:00 на 1+1 Украина состоится премьера нового 16 сезона развлекательного семейного реалити-шоу "Міняю жінку". В новом сезоне женщины будут получать новый опыт, возможность переосмыслить собственную жизнь и пройти психологическую трансформацию за счет погружения в новую среду. Реалити разрушает стереотипы и предубеждения о семейной жизни, а также исследует изменения общественных норм. Сейчас проект стал одним из самых продолжительных реалити-шоу на украинском телевидении, представив 15 сезонов, более 180 серий, почти четыре сотни семей, чья жизнь кардинально изменилась.

Меняю женщину
Міняю жінку / Пресс-служба

Ученица Мольфара

С 16 сентября в 14:00 на 1+1 Украина - премьера нового сериала "Ученица Мольфара". Ученица мудрого Мольфара, которая имеет уникальный дар в восприятии и понимании сверхъестественных явлений, будет помогать людям найти путь к решению собственных проблем. Опираясь на многовековые украинские традиции, опыт предков и знания старого Мольфара, она будет побуждать людей к вере в собственные силы и покажет, что даже в самых сложных ситуациях - всегда есть выход.

Ученица Мольфара
Ученица Мольфара / Пресс-служба

Клуб 1%

22 сентября в 21:00 на 1+1 Украина состоится премьера самого масштабного проекта осени "Клуб 1%". Это - нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько развитием когнитивных функций, таких как память, внимание, сообразительность, скорость и способность нестандартно взглянуть на мир вокруг. По правилам проекта, в каждой программе 100 участников отвечают на вопросы различной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на заключительный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение, которое сможет потратить на реализацию мечты. Ведущий проекта - Тимур Мирошниченко.

Клуб 1%
Клуб 1% / Пресс-служба

Анатомия чуда

Осенью "1+1 Украина" покажет проект о вдохновляющих историях исцелений, успешных медицинских кейсах и украинских врачах, которые творят настоящие чудеса.

Каждый выпуск нового увлекательного проекта - это реконструкция реальных ситуаций, в которые иногда попадают пациенты, сталкиваясь с загадочными симптомами, когда поставить точный диагноз - это настоящий вызов и триумф для врача, в финале которого - спасенная жизнь.

Медицинский детектив познакомит с ведущими украинскими врачами, которые в своей практике используют инновационные методы, основанные на современных научных данных и собственном профессиональном опыте, а также о человечности, без которой настоящее врачебное чудо было бы невозможно.

Анатомия чуда
Анатомия чуда / Пресс-служба

Сериальные премьеры

Женский доктор. Новая жизнь 2

Сериальный сезон начинается 2 сентября в 20:00 с продолжения самого популярного медицинского сериала о медиках "Женский доктор. Новая жизнь 2" Во втором сезоне Гончар продолжает работать в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. Отношения с Еленой проходят новые испытания. Между тем Андрей Балюк чувствует, что ему некомфортно в гражданской жизни, поэтому он ищет возможности приобщиться к медицинской помощи роженицам на прифронтовых территориях.

Женский врач. Новая жизнь 2
Женский врач. Новая жизнь 2 / Пресс-служба

Врач по призванию

Талантливый врач-реаниматолог Марина Бондарь оказывается на грани развода со своим коллегой, хирургом Андреем Бондарем после измены. Марина собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако, уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится спасительной крепостью для многих маленьких и взрослых пациентов. Несмотря на собственную истощенность, растерянность, семейные драмы, нехватку лекарств и внутренние проблемы больницы, медики сохраняют профессионализм и неутомимо спасают жизни. Это история о том, как в отчаянной борьбе за жизнь всегда находится место для надежды.

Врач по призванию
Врач по призванию / Пресс-служба

Реванш

Новый сериал, который зрители увидят осенью на 1+1 Украина, рассказывает о Валентине - талантливой и амбициозной девушке, которая мечтает добиться успеха в научной сфере. Однако, ее жизнь кардинально меняется, когда она становится жертвой коварных интриг. Потеряв жениха, родной дом и доверие окружающих, она оказывается на грани отчаяния. Однако Валентина не сдается. Она понимает, что в этой борьбе главное - не потерять себя, веру в людей и настоящую любовь.

Реванш
Реванш / Пресс-служба

Парочка следователей

Осенью на 1+1 Украина состоится премьера новой детективной истории. София Вербяна, молодая, талантливая следовательница, стремится доказать, что справедливость существует. После окончания академии она приходит работать в полицию. София быстро находит общий язык с новыми коллегами и становится незаменимым членом команды. Однако встреча с судмедэкспертом Павлом становится для нее испытанием. Несмотря на конфликты, София и Павел успешно раскрывают самые сложные преступления. Со временем между ними появляется взаимная симпатия, но оба пытаются скрыть свои чувства как от окружающих, так и от самих себя.

Парочка следователей
Парочка следователей / Пресс-служба

Не пропустите новый сезон на телеканале 1+1 Украина!

У своїх поглядах ти не один.

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