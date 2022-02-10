Дмитрий Комаров рассказал о завершении съемок в одном из самых опасных мест планеты

Дмитрий Комаров рассказал о колумбийском сезоне Мира наизнанку / instagram.com/komarovmir

Автор и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров поделился со зрителями отличной новостью - съемки выпусков шоу про Колумбию закончились!

Комаров признался, после Пакистана ему казалось, что миру больше нечем его удивить: "Ну вот куда тебе теперь ехать, чтобы было не скучно?", - спрашивала жена, когда я в очередной раз азартно вспоминал один из сотен экстремальных моментов в Пакистане. Когда повышаешь "градус адреналина" в экспедициях, того самого адреналина становится уже недостаточно. Человеку свойственно опираться на прошлый опыт и пережитые эмоции. Хочется уже бОльшего".

Выбирая в качестве новой точки Колумбию, ведущий не прогадал. И ни секунды не пожалел.

"С Колумбией я не ошибся. Новый эксклюзив снят. 12-й год подряд я снимаю программу, но ощущения настолько сильные, будто впервые отправился в экспедицию. ... Наша команда старалась. Одно из самых опасных мест в мире снято", - рассказал Дмитрий Комаров.

"Новый сезон будет огонь", - пообещал ведущий.

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Смотрите новые выпуски шоу Мир наизнанку в субботу, в 17:30 на канале 1+1.

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Ранее ведущий шоу Голос країни-12 Юрий Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев - он с Осадчей ушел в отрыв с Потапом и Поляковой, а Надя Дорофеева не могла разогнуться от смеха.

Пикантными кадрами с фанатами поделилась Ангелина Комарова, младшая сестра журналиста, путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова - она приняла участие в фотосессии в нижнем белье.

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