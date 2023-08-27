Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала

Один из фаворитов певицы Златы Огневич на телешоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко женился на возлубленной Валерии Чернецкой. Девушка на 10 лет моложе жениха.
Пара опубликовала первые фотографии с праздника в Instagram. Молодожены получили много комплиментов и поздравлений, в том числе и от самой Огневич. Последняя ограничилась лаконичным комментарием на странице своего экс-кавалера: "Поздравляю".
Свадебную церемонию провели под открытым небом. Свечкоренко и Чернецкая буквально залюбовали сеть солнечными и сдержанными фото, на которых нежно позировали в объятиях.
Валерия выбрала длинное трендовое платье в кремовых тонах и с открытой спиной - пошивом, актуальным как для температуры, так и сезона.
В то же время Свечкоренко предпочел классический темный костюм.
Молодые обменялись обетами у лаконичной арки. Похоже, их друзьям и знакомым такой выбор без чрезмерных украшений и ненужного "шика" очень понравился. Соцсети Романа и Валерии заполнены поздравлениями.
Холостячка-2 - кто такой Свечкоренко
Роман Свечкоренко был одним из фаворитов Златы Огневич на телешоу "Холостячка-2". Однако покинул проект и уже вскоре нашел новую любовь - на 10 лет моложе Валерию.
Из-за разницы в возрасте пару неоднократно критиковали в сети. Более того, фанатам казалось, что Валерия очень похожа на Злату.
В октябре 2022-го стало известно о помолвке пары. Для Романа - это уже второй брак. У него есть дочь от первой жены.
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