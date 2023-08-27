УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала

Олег Макаров
27 августа 2023, 15:03 обновлено 27 августа, 15:11
47
Свечкоренко нашел новую любовь - Валерию - почти сразу после того, как покинул телепроект.
svechkorenko
В сети обсуждали внешнее сходство Валерии и Златы / Коллаж Главреда. Фото: Instagram зориана_кириленко, свехкоренко, Злата Огневич

Один из фаворитов певицы Златы Огневич на телешоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко женился на возлубленной Валерии Чернецкой. Девушка на 10 лет моложе жениха.

Пара опубликовала первые фотографии с праздника в Instagram. Молодожены получили много комплиментов и поздравлений, в том числе и от самой Огневич. Последняя ограничилась лаконичным комментарием на странице своего экс-кавалера: "Поздравляю".

Свадебную церемонию провели под открытым небом. Свечкоренко и Чернецкая буквально залюбовали сеть солнечными и сдержанными фото, на которых нежно позировали в объятиях.

видео дня

Валерия выбрала длинное трендовое платье в кремовых тонах и с открытой спиной - пошивом, актуальным как для температуры, так и сезона.

В то же время Свечкоренко предпочел классический темный костюм.

Молодые обменялись обетами у лаконичной арки. Похоже, их друзьям и знакомым такой выбор без чрезмерных украшений и ненужного "шика" очень понравился. Соцсети Романа и Валерии заполнены поздравлениями.

Холостячка-2 - кто такой Свечкоренко

Роман Свечкоренко был одним из фаворитов Златы Огневич на телешоу "Холостячка-2". Однако покинул проект и уже вскоре нашел новую любовь - на 10 лет моложе Валерию.

Из-за разницы в возрасте пару неоднократно критиковали в сети. Более того, фанатам казалось, что Валерия очень похожа на Злату.

В октябре 2022-го стало известно о помолвке пары. Для Романа - это уже второй брак. У него есть дочь от первой жены.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Злата Огневич Холостячка 2021
Реклама

Главное за день

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

15:02 Синоптик
Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

14:24 Украина
Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

14:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:03

Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала

15:02

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

14:24

Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

14:16

Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: кого ждет изобилие и успех

РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - ИжакРФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак
13:40

"Набил бы лицо": известный "азовец" "прошелся" по Владу Яме

13:39

РФ перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу на Кольском полуостровеФото

13:18

"До мурашек": Алена Омаргалиева поразила всех исполнением гимна Украины перед боем УсикаВидео

13:15

Гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: Весы будут неотразимы, Тельцы - решат проблемы

Реклама
12:46

Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

12:38

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

12:11

Странная ракетная атака или... ничего странногомнение

11:50

На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила "акцент"

11:48

РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

11:38

Трагедия в Житомирской области: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

11:33

От Овна до Стрельца: 4 знака зодиака, которые любят выпить

11:29

Роман Цимбалюк. Петушок Медведев начал выдавать трезвые вещиВидеоблоги

11:17

Путин - лжец: как на самом деле выглядела карта Украины раньше

10:48

РФ устроила настоящую "охоту": в ГУР назвали число покушений на Буданова

10:47

На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие

Реклама
10:32

"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

10:08

Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минутВидео

09:50

Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут

09:45

Гороскоп на завтра 28 августа 2023: Овнам - переворот на работе, Девам - бессонница

09:43

Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

09:37

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

09:04

Полнолуние в сентябре 2023: что ждет каждого знака зодиакаВидео

09:01

Что нас ждет в 2025-м: вполне возможно, что мы боимся не тогомнение

08:47

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

08:32

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW

08:10

Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

07:24

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

06:24

Хоть и убил Путин Пригожина, а к победе это его не приблизиломнение

05:41

Карта дня: что предвещает Таро на 27 августа

05:00

"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

03:30

Известный астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в сентябреВидео

02:05

Кому суждено прожить более 100 лет: как "вычислить" судьбу по линии жизни на руке

01:35

Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

00:25

"Это большая проблема": на Западе обеспокоены затягиванием войны - Bloomberg

00:03

В России скончался известный режиссер и сценарист

Реклама
26 августа, суббота
23:36

"Не просто выход на границы 1991-го года": Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ

23:16

"Самолет под острым углом зашел": подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине

22:47

Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – ответ, Раку - отдача

22:33

Безумная оптическая иллюзия: только гений можете заметить букву "A" за 3 секунды

22:09

Банк может заблокировать счета украинцев из-за перевода денег: кто под угрозой

21:34

"Он очень помогал государству": Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса

21:29

"Байден в заложниках у Украины!": Медведев выдал позорный бред о США

21:00

"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

20:46

Какие знаки зодиака всегда будут вместе: три пары не расстанутся никогда

20:14

"Некому Бахмут держать": ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять