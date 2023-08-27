'Набил бы лицо': известный 'азовец' 'прошелся' по Владу Яме

А вот вечеринки и другие развлечения в тылу Кротевич понимает, ведь их посещают и военные.

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Кротевича больше всего "триггерит", что беглецы потом вернутся в Украину / коллаж Главреда. Фото: Istagram власть ямы, скриншот видео

Майор ВСУ, начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич сказал, что не уважает мужчин, бежавших из Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Среди прочих Кротевич вспомнил и пресловутого хореографа Влада Яму, который находится в США.

В интервью Youtube-проекта "Розмова" военнослужащий отметил, что больше всего его беспокоит тот факт, что все эти мужчины после победы ВСУ над оккупантами вернутся домой.

"Меня не так бесит, что они уехали, как бесит то, что они вернутся. И они вернутся. И меня триггерит то, что они, вероятнее всего, не понесут никакого наказания. И меня это бесит. Вопрос справедливости. И кое-кто еще позволяет себе выкладывать видео с вечеринок... Как тот Влад Яма своей "винилой" крутит. Вот ему я лицо набил бы. Всяческим ТрО "Барселона"... ", - рассказал боец. видео дня

Вместе с тем "Тавр" вполне понимает вечеринки в тылу, поскольку их посещают и сами военные, находящиеся в отпуске.

"Но это не надо показывать... Это делать можно, отдыхать можно. Я говорю об обычных клубах, где можно попить пива, познакомиться с девушкой... Но это не надо показывать в инстаграмах, телеграммах", - пояснил "Тавр".

Он подытожил, что каждый раз, когда кто-то захочет выставить видео или фото с очередного "ивента", надо задавать себе вопрос: а что там у солдат в окопах.

Влад Яма и скандалы

Хореограф Влад Яма постоянно наталкивается на критику со стороны своих еще фанов в соцсетях. Еще перед вторжением звезда уехал из Украины, а теперь наполняет Instagram фотографиями с благотворительных мероприятий и успевает делиться советами.

К примеру, совсем недавно танцор показал фотографию, сделанную в Тулуме, Мексика, за месяц до полномасштабного вторжения. Снимком он проиллюстрировал свою мысль о том, какой огромный путь прошел каждый из нас с рокового дня в феврале 2022 года.

Критикуют Яму и его экс-коллеги по съемкам. Вот только в начале августа музыкант и воин ВСУ Коля Серга признался, что позиция Ямы достойна осуждения, потому что он как публичная личность имеет влияние на свою аудиторию. Певец назвал хореографа "дураком", сопродив оскорбление не менее резкими эпитетами.

А вот на вопросы фанов, не хочется ли Влад на фронт, тот старается или избегать ответа или "убегать" от них.

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