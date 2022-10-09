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Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

9 октября 2022, 21:55

Выпуск, снятый до войны, представит зрителю вокалистов, которые пополнили команды тренеров Оли Поляковой, Потапа, Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука.

Голос країни-12 6 выпуск
Голос країни-12 - как прошел 6 выпуск слепых прослушиваний / Пресс-служба

Сегодня состоялась премьера 6 выпуска 12 сезона шоу Голос країни. Его показ мог бы состояться 27 февраля, если бы армия РФ вероломно не вторглась в нашу страну.

Однако, спустя почти 8 месяцев полномасштабной войны в Украине, создатели музыкального проекта готовы вновь радовать зрителей драгоценными певческими талантами нашей талантливой страны.

6 эпизод Голосу країни-12 посвящен "слепым прослушиваниям". В дальнейшие эфиры прошли:

Сергей Соловьев - электрик из Запорожья, который отдал свое сердце музыке. На сцене Голосу країни исполнил песню "Грай, музико моя" Николая Мозгового. Стал членом команды звездного тренера Оли Поляковой.

Сабина Сафарли - профессиональная вокалистка. Однако на то, чтобы подать заявку на участие в Голосі країни ей потребовалось целых 10 лет. Место в команде звездного тренера Оли Поляковой ей принесла песня "I Don't Want to Miss a Thing" группы Aerosmith.

Наталья Бурик пришла на "слепые прослушивания" учителем вокала, а ушла со сцены - счастливым членом команды. Песня Go_A "Шум" стала для нее счастливой, и обеспечила место в команде звездного тренера Потапа.

Марта Любчик взяла на себя важную миссию: она популяризирует украинскую культуру, так как убеждена, что именно в этом - ключ к свободной и процветающей Украине. На сцене Голосу країни она исполнила песню "Ой дай Бог". Ее талант по заслугам оценил тандем тренеров команды Второго шанса - Андрей Мацола и Александра Зарицкая.

Игорь Ольховой к участию в вокальном проекте готовился целых два года. Свой заветный шанс спеть на сцене голоса он использовал по полной - исполнил песню "Beggin'" группы Måneskin и попал в команду звездного тренера Потапа.

Евгений Тесленко-Пономаренко уже своего рода звезда - он обладает уникальным голосом и завидным количеством поклонников благодаря TikTok. На сцену Голосу країни молодой артист вышел с арией "La donna e mobile" из оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Перед его талантом не устояли все 4 звездных тренера. Выбрал Евгений Олю Полякову.

Ирина Бенько испольнила на сцене Голосу країни песню "Мелодия" группы The Hardkiss. Появление на проекте - "второй глоток" в ее музыкальной карьере, над развитием которой она давно и старательно работает. Ирина стала членом команды Оли Поляковой.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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