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Голос країни-12 - 9 выпуск: итоги второй части Вокальных боев

30 октября 2022, 21:27

Кто стал лучшим, а кто навсегда потерял свой шанс получить звания голоса Украины, и продемонстрировать, как звучит Украина.

Голос країни-12 9 випуск
Голос країни-12 - 9 серия была посвящена второй части Вокальных боев / Скриншот

30 октября на канале ТЕТ состоялась вторая, завершающая часть этапа Вокальных боев 12-го сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни.

Пары вокалистов, которых звездные тренеры отобрали на этапе "слепых прослушиваний", сойдутся на одной сцене для исполнения одной песни. По итогам их выступления тренер должен определить, кто проходит дальше, а кто выбывает из проекта.

Драматичная битва сильнейших голосов нашей страны принесла зрителям немало эстетического удовольствия, а звездным тренерам - Потапу, Оле Поляковой, Надя Дорофеевой и Святославу Вакарчуку, пищу для размышлений и раздирающие душу выборы.

Радиоведущий Gera Gerc вышел на ринг против семейного дуэта Алины и Юрию Лавровых. Они исполнили песню "Zitti e buoni" Maneskin в новом видении их звездного тренера Потапа. По итогам выступления на проекте остается Гера Герц.

Собирательница украинского фольклора и стилистка Мария Квитка и "киборг", а ныне - защитник Украины в лавах ВСУ, Ярослав Гавянец под руководством Оли Поляковой исполнили песню "Ой, у вишневому саду". Звездная тренерка решила продолжить борьбу вместе с Марией. Ярослава "украл" для своей команды Святослав Вакарчук. Екатерина Кулына, которую звездный тренер спас в предыдущем выпуске, выбывает.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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