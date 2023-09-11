Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героев

Ptashkin, который защищал нашу страну от оккупанта, тронул сердца зрителей треком собственного сочинения.

https://glavred.info/show/golos-krajini-13-25-letniy-voin-oshelomil-trenerov-pesney-pro-neizvestnyh-geroev-10499818.html Ссылка скопирована

Михаил "Ptashkin" Панчишин выступил на слепых прослушиваниях Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, instagram.com/yanptashkin

Второй эпизод "cлепых прослушиваний" шоу Голос країни-13 познакомил зрителей и звездных тренеров с историей Михаила Панчишина с позывным Ptashkin. До полномасштабной войны он был музыкантом, в первые дни вторжения взял в руки оружие, с которым прошел освобождение Ирпеня и Бучи, а также тяжелые бои за Бахмут, которые могут длиться не просто сутками - неделями.

Там 25-летний воин получи контузию, частично утратил слух и был комиссован. Сейчас Михаил возрождает свою музыкальную карьеру с мечтой воспеть подвиги павших побратимов и приближать победу Украины теперь на культурном фронте.

"Когда вернулся в гражданскую жизнь, я написал альбом из восьми песен. Вот некоторые слова вообще взяты из реальных историй, некоторые слова написали ребята. Я хочу стать голосом упавших в боях неизвестных героев. Я хочу стать голосом страны, чтобы поднять людей и мы скорее выиграли войну", - рассказал Ptashkin.

На сцене Голосу країни-13 вокалист исполнил авторский трек "Невідомий герой", который развернул к себе все четыре тренерских кресла. Поющего воина Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA встретили со стоячими овациями.

"Ваше присутствие сегодня здесь, на сцене, это чрезвычайный для нас всех подарок. Мы приветствуем вас на "Голосі країни" и очень благодарим за то, что вы все для нас делаете", - выразила общие чувства Надя Дорофеева с неподдельными слезами на глазах. Своим тренером Панчишин выбрал Артема Пивоварова, так как, по его словам, в школе учился петь на его песнях.

Смотрите видео выступления Михаила "Ptashkin" Панчишина на "слепых прослушиваниях" Голосу країни-13 с авторской песней "Невідомий герой":

Ранее Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13. Фронтвумен The Hardkiss вспомнила, как получила предложение занять заветное кресло, и как готовилась к шоу.

Также на 1+1 Украина раскрыли, каким будет новый осенний сезон - премьеры уже известных шоу и свежие проекты, сериалы, которые уже стали популярны в мире и продолжение известных франшиз.

Другие новости про Голос країни-13:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.