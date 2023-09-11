Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героев

Второй эпизод "cлепых прослушиваний" шоу Голос країни-13 познакомил зрителей и звездных тренеров с историей Михаила Панчишина с позывным Ptashkin. До полномасштабной войны он был музыкантом, в первые дни вторжения взял в руки оружие, с которым прошел освобождение Ирпеня и Бучи, а также тяжелые бои за Бахмут, которые могут длиться не просто сутками - неделями.
Там 25-летний воин получи контузию, частично утратил слух и был комиссован. Сейчас Михаил возрождает свою музыкальную карьеру с мечтой воспеть подвиги павших побратимов и приближать победу Украины теперь на культурном фронте.
"Когда вернулся в гражданскую жизнь, я написал альбом из восьми песен. Вот некоторые слова вообще взяты из реальных историй, некоторые слова написали ребята. Я хочу стать голосом упавших в боях неизвестных героев. Я хочу стать голосом страны, чтобы поднять людей и мы скорее выиграли войну", - рассказал Ptashkin.
На сцене Голосу країни-13 вокалист исполнил авторский трек "Невідомий герой", который развернул к себе все четыре тренерских кресла. Поющего воина Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA встретили со стоячими овациями.
"Ваше присутствие сегодня здесь, на сцене, это чрезвычайный для нас всех подарок. Мы приветствуем вас на "Голосі країни" и очень благодарим за то, что вы все для нас делаете", - выразила общие чувства Надя Дорофеева с неподдельными слезами на глазах. Своим тренером Панчишин выбрал Артема Пивоварова, так как, по его словам, в школе учился петь на его песнях.
Смотрите видео выступления Михаила "Ptashkin" Панчишина на "слепых прослушиваниях" Голосу країни-13 с авторской песней "Невідомий герой":
Ранее Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13. Фронтвумен The Hardkiss вспомнила, как получила предложение занять заветное кресло, и как готовилась к шоу.
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