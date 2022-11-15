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Кто из финалистов Голосу країни-12 мечтает про Марс, а кто ждет ребенка: ТОП-5 фактов об участниках

15 ноября 2022, 12:23

Голос країни собрал в финале не только уникальных вокалистов, но и незаурядных личностей с интересным внутренним миром.

Голос країни-12 - Суперфинал
Голос країни-12 - Суперфинал: интересные факты об участниках / Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта Голос країни-12. Суперфинал любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, который соответствует условиям военного времени. Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, Дорофеевой, а также команды Второй шанс народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Впервые за историю проекта участники смогут на главной сцене страны презентовать свой авторский материал, который они написали во время полномасштабной войны. Все финалисты - настоящие народные звезды, которые своим талантом прокладывают себе путь к победе и показывают всему миру, как звучит самая поющая нация мира.

Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать ТОП-5 фактов о каждом из них.

Команда DOROFEEVA:

Свириденко Александр:

  1. С начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ и защищает государство от оккупантов;
  2. Играет на гитаре;
  3. Является солистом военного оркестра;
  4. Во время войны дал более 30 концертов для военных;
  5. Мечтает стать известным певцом.
Свіріденко Александр
Свириденко Александр - финалист команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Инесса Грицаенко:

  1. Кроме музыки, увлекается психологией;
  2. Окончила КМАМ им. Р. М. Глиэра с отличием;
  3. В детстве всегда собирала детей вокруг себя и устраивала для них концерты;
  4. Пишет песни в самых нестандартных местах: метро, маршрутки, на концертах;
  5. Занимается боксом;
Инесса Грицаенко
Инесса Грицаенко - финалистка команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Алие Хаджабадинова:

  1. Увлекается темой колонизации Марса и мечтает побывать в космосе;
  2. По образованию дирижер, но работает в IT-компании;
  3. В 17 лет имела первый большой сольный концерт в г. Симферополь в Крымском украинском музыкальном театре.
  4. Во время съемок travel-программы выпила морскую воду из корабельного плафона. Этот ритуал посвящения в моряки провел капитан 1 ранга;
  5. Любимым занятием в детстве было пение в поле;
Алие Хаджабадинова
Алие Хаджабадинова - финалистка команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Давид Маскиса:

  1. Сейчас находится в рядах ВСУ и защищает Украину от оккупантов;
  2. Работал механиком в главных авто-концернах Европы;
  3. В 15 лет переехал в Германию с мамой, но вернулся в Украину ради мечты стать музыкантом;
  4. Играет на барабанах, саксофоне и гитаре;
  5. Работал в магазине музыкальных инструментов маркетологом.
Давид Маскиса
Давид Маскиса - финалист команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Команда Оли Поляковой:

Елена Чукаленко:

  1. Играет на саксофоне, гитаре и фортепиано;
  2. Работала диригенткой в хоре;
  3. При поступлении в университет случайно попала не на тот факультет и 2 месяца ходила не на свои пары;
  4. В 6 лет получила первую гран-при на певческом европейском конкурсе. Суммарно имеет 12 наград;
  5. Училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Алена Чукаленко
Елена Чукаленко - финалистка команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Соловьев Сергей:

  1. Учился в музыкальной школе четыре года, на пятом был отчислен;
  2. Мечтал работать водителем поезда, но по специальности - электрик;
  3. Поборол свой страх и прыгнул с парашютом;
  4. Обожает животных, в частности котов и панд;
  5. Любимая цифра 9.
Соловьев Сергей
Соловьев Сергей - финалист команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Анна Киндзерская:

  1. С 16 лет работала дирижером хора;
  2. Обожает походы в горы и игру в волейбол;
  3. С детства мечтала стать воздушной гимнасткой;
  4. На поступление в музыкальный колледж приехала на фуре;
  5. Во втором классе начальной школы провела урок для первоклашек;
Анна Киндзерская
Анна Киндзерская - финалистка команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Димаш Даулетов:

  1. Участвовал в шоу Голос в Казахстане;
  2. Работал певцом в ресторане;
  3. По профессии машинист экскаватора и бульдозера;
  4. Работал на заводе 4 года;
  5. Мечтает стать известным на весь мир певцом;
Димаш Даулетов
Димаш Даулетов - финалист команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Команда Потапа:

Карина Столаба:

  1. Окончила музыкальную школу;
  2. Увлекается Танцами со звездами и мечтает принять участие в шоу;
  3. Мечтала быть моделью, но любовь к еде развеяла эту мечту;
  4. Очень ответственно относится к своему аккаунту в TikTok;
  5. Обожает зеленый цвет;
Карина Столаба
Карина Столаба - финалистка команды Потапа / Пресс-служба

Павел Нажига:

  1. В 27 лет станет многодетным отцом, ведь сейчас они с женой ждут третьего ребенка;
  2. 3 года учился в музыкальной школе по классу аккордеон;
  3. Обожает спорт, профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале;
  4. Планирует строительство дома для своей семьи;
  5. Мечтает о лабрадоре.
Павел Нажига
Павел Нажига - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Палюх Василий:

  1. С 8-ми лет дважды в неделю ездил в филармонию, которая находилась за 115 км от его дома, чтобы заниматься вокалом. В таком графике вокалист жил 8 лет;
  2. В 12 лет получил премию "Человек года" в номинации "Юный талант года";
  3. Учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви;
  4. Имеет трех младших братьев;
  5. Мечтает побывать в Норвегии;
Палюх Василий
Палюх Василий - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Михаил Царь:

  1. Музыка важна для Михаила, как воздух;
  2. Перед важными событиями всегда болеет;
  3. Окончил музыкальную школу по классу гитары;
  4. Обожает бабушкину еду, считает, что нет вкуснее;
  5. Любимая цифра 6.
Михаил Царь
Михаил Царь - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Напомним, на сайте 1+1 продолжается голосование за возвращение любимого участника, который покинул проект на этапе Нокаутов, в команду Второго шанса. Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс - возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода Нокаутов и продлится до 16 ноября 00:00. Имя победителя голосования узнаем уже в скором времени. В прошлом сезоне таким образом телезрители вернули в проект Сергея Лазановского, который в итоге одержал победу в Голосі країни - 11.

Проголосовать можно здесь.

Смотрите суперфинал Голосу країни 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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