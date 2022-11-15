Кто из финалистов Голосу країни-12 мечтает про Марс, а кто ждет ребенка: ТОП-5 фактов об участниках

Голос країни-12 - Суперфинал: интересные факты об участниках / Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта Голос країни-12. Суперфинал любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, который соответствует условиям военного времени. Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, Дорофеевой, а также команды Второй шанс народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Впервые за историю проекта участники смогут на главной сцене страны презентовать свой авторский материал, который они написали во время полномасштабной войны. Все финалисты - настоящие народные звезды, которые своим талантом прокладывают себе путь к победе и показывают всему миру, как звучит самая поющая нация мира.

Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать ТОП-5 фактов о каждом из них.

Команда DOROFEEVA:

Свириденко Александр:

С начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ и защищает государство от оккупантов; Играет на гитаре; Является солистом военного оркестра; Во время войны дал более 30 концертов для военных; Мечтает стать известным певцом.

Свириденко Александр - финалист команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Инесса Грицаенко:

Кроме музыки, увлекается психологией; Окончила КМАМ им. Р. М. Глиэра с отличием; В детстве всегда собирала детей вокруг себя и устраивала для них концерты; Пишет песни в самых нестандартных местах: метро, маршрутки, на концертах; Занимается боксом;

Инесса Грицаенко - финалистка команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Алие Хаджабадинова:

Увлекается темой колонизации Марса и мечтает побывать в космосе; По образованию дирижер, но работает в IT-компании; В 17 лет имела первый большой сольный концерт в г. Симферополь в Крымском украинском музыкальном театре. Во время съемок travel-программы выпила морскую воду из корабельного плафона. Этот ритуал посвящения в моряки провел капитан 1 ранга; Любимым занятием в детстве было пение в поле;

Алие Хаджабадинова - финалистка команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Давид Маскиса:

Сейчас находится в рядах ВСУ и защищает Украину от оккупантов; Работал механиком в главных авто-концернах Европы; В 15 лет переехал в Германию с мамой, но вернулся в Украину ради мечты стать музыкантом; Играет на барабанах, саксофоне и гитаре; Работал в магазине музыкальных инструментов маркетологом.

Давид Маскиса - финалист команды DOROFEEVA / Пресс-служба

Команда Оли Поляковой:

Елена Чукаленко:

Играет на саксофоне, гитаре и фортепиано; Работала диригенткой в хоре; При поступлении в университет случайно попала не на тот факультет и 2 месяца ходила не на свои пары; В 6 лет получила первую гран-при на певческом европейском конкурсе. Суммарно имеет 12 наград; Училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Елена Чукаленко - финалистка команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Соловьев Сергей:

Учился в музыкальной школе четыре года, на пятом был отчислен; Мечтал работать водителем поезда, но по специальности - электрик; Поборол свой страх и прыгнул с парашютом; Обожает животных, в частности котов и панд; Любимая цифра 9.

Соловьев Сергей - финалист команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Анна Киндзерская:

С 16 лет работала дирижером хора; Обожает походы в горы и игру в волейбол; С детства мечтала стать воздушной гимнасткой; На поступление в музыкальный колледж приехала на фуре; Во втором классе начальной школы провела урок для первоклашек;

Анна Киндзерская - финалистка команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Димаш Даулетов:

Участвовал в шоу Голос в Казахстане; Работал певцом в ресторане; По профессии машинист экскаватора и бульдозера; Работал на заводе 4 года; Мечтает стать известным на весь мир певцом;

Димаш Даулетов - финалист команды Оли Поляковой / Пресс-служба

Команда Потапа:

Карина Столаба:

Окончила музыкальную школу; Увлекается Танцами со звездами и мечтает принять участие в шоу; Мечтала быть моделью, но любовь к еде развеяла эту мечту; Очень ответственно относится к своему аккаунту в TikTok; Обожает зеленый цвет;

Карина Столаба - финалистка команды Потапа / Пресс-служба

Павел Нажига:

В 27 лет станет многодетным отцом, ведь сейчас они с женой ждут третьего ребенка; 3 года учился в музыкальной школе по классу аккордеон; Обожает спорт, профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале; Планирует строительство дома для своей семьи; Мечтает о лабрадоре.

Павел Нажига - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Палюх Василий:

С 8-ми лет дважды в неделю ездил в филармонию, которая находилась за 115 км от его дома, чтобы заниматься вокалом. В таком графике вокалист жил 8 лет; В 12 лет получил премию "Человек года" в номинации "Юный талант года"; Учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви; Имеет трех младших братьев; Мечтает побывать в Норвегии;

Палюх Василий - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Михаил Царь:

Музыка важна для Михаила, как воздух; Перед важными событиями всегда болеет; Окончил музыкальную школу по классу гитары; Обожает бабушкину еду, считает, что нет вкуснее; Любимая цифра 6.

Михаил Царь - финалист команды Потапа / Пресс-служба

Напомним, на сайте 1+1 продолжается голосование за возвращение любимого участника, который покинул проект на этапе Нокаутов, в команду Второго шанса. Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс - возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода Нокаутов и продлится до 16 ноября 00:00. Имя победителя голосования узнаем уже в скором времени. В прошлом сезоне таким образом телезрители вернули в проект Сергея Лазановского, который в итоге одержал победу в Голосі країни - 11.

Проголосовать можно здесь.

Смотрите суперфинал Голосу країни 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".