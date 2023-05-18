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Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

Анна Подгорная
18 мая 2023, 14:21 обновлено 18 мая, 14:21
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Дмитрий Комаров в новом выпуске Мира наизнанку познакомится с колумбийцем, которого называют супергероем одного из самых опасных городов Колумбии.
Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Коумбия
Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Колумбия / Пресс-служба

В эту пятницу, 19 мая, в 19:30 на 1+1 Украина покажут новый выпуск Мира наизнанку, снятый до полномасштабного вторжения. Дмитрий Комаров продолжит исследовать один из самых опасных колумбийских городов - Буэнавентура. На этот раз журналист познакомится с человеком, которого называют супергероем этого города, и попытается осуществить его заветную мечту.

Епископ Рубен Харамильо Монтойя по личному назначению Папы Римского занимает высший священный сан католической церкви Буэнавентуры. Местные жители говорят, что он - единственный человек, которому под силу остановить уличные войны.

Епископ противостоит преступным группировкам и готов лично встречаться с боссами наркокартелей ради мира на улицах города. Во время рождественских праздников ему удалось сотворить настоящее чудо – остановить уличные войны на целый месяц, договорившись с главами крупнейших банд о перемирии. За это его называют супергероем Буэнавентуры.

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Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Коумбия
Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Колумбия / Пресс-служба

Но другие мафиози угрожают епископу и даже считают его врагом №1, ведь своей деятельностью он мешает картелям вести свой "темный" бизнес. У епископа есть охрана, и передвигается он на бронированном автомобиле. Но он не сетует на опасность, ведь бороться за тишину и мир на улицах города – его миссия. В разговоре с Дмитрием Комаровым епископ признался, что не боится погибнуть из-за своей работы, а также рассказал об одном из самых больших мечтаний.

Команду Мира наизнанку вдохновило, как Рубен помогает жителям одного из самых опасных городов. Дмитрий Комаров решил воплотить в жизнь мечту колумбийского епископа и сделать собственный вклад в борьбу за безопасность местных жителей. Для команды эта "спецоперация" закончилась очень неожиданно.

Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Коумбия
Дмитрий Комаров в проекте Мир наизнанку Колумбия / Пресс-служба

О чем мечтает супергерой Буэнавентуры и в какое еще опасное приключение попал Дмитрий Комаров - смотрите в новом выпуске Мира наизнанку в пятницу, 19 мая, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

Мир наизнанку Дмитрий Комаров 1+1
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