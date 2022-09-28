Новые правила Голосу країни-12 на ТЕТ: какие изменения претерпит проект в условиях войны

Голос країни-12 на ТЕТ - новые правила / Пресс-служба

Со 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение 12 сезона самого масштабного музыкального проекта Голос країни. По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов, показ которого был прерванным полномасштабным вторжением россии на территорию Украины, возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Этой осенью проект будет выходить на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "единые новости".

Впервые в истории мировой франшизы The Voice посередине трансляции сезона проекта произошло форс-мажорное событие - агрессивная страна-соседка осуществила полномасштабное военное вторжение. Несмотря на это, через 7 месяцев отчаянного сопротивления украинского народа агрессору, Голос країни возвращается, чтобы поддержать каждого украинца.

Продолжение Голосу країни-12 станет особенным, а новые эпизоды претерпят значительные изменения. В первом выпуске, который выйдет 2 октября в формате дайджеста, телезрители вспомнят, какими были 5 выпусков "Слепых прослушиваний", показ которых состоялся до 24 февраля.

Настоящие музыкальные герои нашего времени расскажут, как полномасштабная война изменила их судьбу и деятельность, поделятся собственными жизненными историями. Кроме того, творческой командой проекта было решено вырезать из эпизодов русские песни, исполнителями и авторами которых являются певцы из страны-агрессора. Также высказывания в эфире на русском языке будут продублированы на украинском.

После этого телезрители увидят продолжение этапов "Слепые прослушивания", "Вокальные бои" и "Нокауты", которые были отсняты до начала полномасштабного вторжения россии. Эти эпизоды будут дополнены обновленными и актуальными историями участников, жизнь которых кардинально изменила война. Финал будет отснят дополнительно и он будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Голос країни-12 на ТЕТ - новые правила / Пресс-служба

Сейчас известно, что многие участники Голосу країни разбросаны по миру. Некоторые из них встали на защиту нашей страны и вступили в ряды ВСУ. Тем не менее, возвращение проекта снова объединит всех вместе.

Как комментирует руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк, форматник проекта The Voice назвал возвращение Голоса страны во время войны настоящим подвигом. Однако сам он акцентирует: это миссия создателей проекта.

"Когда на связь с инициативой возвращения Голоса страны вышел народный тренер и меценат Андрей Мацола, мы решили, что время пришло. Сразу стало понятно, что проект не может выглядеть сейчас так, как до полномасштабной войны. Перед нашей командой встала большая задача: адаптировать отснятые до 24 февраля выпуски к новой реальности, в которой теперь мы все живем. И в конце концов мы обрели нужную форму. Возвращение этого проекта очень важно для поддержания духа и ВСУ, ведь в Голосі країни появилась и благотворительная составляющая. Это первый подобный случай для формата во всем мире", -прокомментировал Завадюк.

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите премьеру Голосу країни 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".