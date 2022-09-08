Пес Патрон эксклюзивно в Сніданку з 1+1: как стал пиротехником и почему хозяин называет его термитом

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - хозяин рассказал о работе пушистого героя, его дрессуру и особенности характера / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Впервые в студию Сніданку з 1+1 посетил самый популярный пес-пиротехник Украины Патрон вместе со своим хозяином Михаилом Ильевым – начальником части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области. Сейчас график Патрона невероятно насыщенный, однако это не из-за медийной узнаваемости, а большого объема работ в разминировании.

"Большой объем работ по разминированию имеем в Черниговской области. С утра до вечера и почти без выходных работаем, были активные боевые действия на территории области, много оставлено разных "подарков", - отметил Ильев.

Недавно пес Патрон получил звание "Посла доброй воли" от ЮНИСЕФ. Хозяин отметил, что этот статус по факту вымышленный и не несет за собой никаких обязанностей, однако благодаря Патрону и различным лекциям для детей в игровой форме, к которым часто приобщают пса, удается до малышей донести важную информацию о собственной безопасности.

Ведущие Неля Шовкопляс и Егор Гордеев вспомнили, как Владимир Зеленский познакомил министра Канады Джастина Трюдо с Патроном во время награждения саперов. Тогда пес-пиротехник неожиданно для всех начал лаять на Трюдо. Ильев объяснил поведение Патрона так: "Когда есть новый человек и он протягивает руку - он меня защищает, ведь я держу его на поводке".

Относительно способностей Патрона, которые так пригодились во время полномасштабного вторжения, владелец рассказал, что таланты пса развивали постепенно, раньше пес-пиротехник был приобщен к разминированию объектов времен прошлых войн. На работу хозяин Михаил начал брать пса уже с трех месяцев, а когда ему исполнилось пол года – Патрона приобщили к кинологическим занятиям и обучению.

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - хозяин рассказал о работе пушистого героя, его дрессуру и особенности характера / Пресс-служба

"Когда мы приходили заниматься к кинологам, то были самыми маленькими. Там учились овчарки, бельгийки, кинолог даже с нас смеялся, говоря, что не занимается такими маленькими породами. Но мы попробовали и получилось", - поделился владелец пса.

Кроме работы сапера, Патрон ведет и активную деятельность в соцсетях. Кто же на самом деле является администратором страниц пса, владелец Михаил ответил неоднозначно, официально не подтвердив, что это он. Говорит, что на самом деле пес-пиротехник имеет собственного переводчика, который понимает все, что он передает и превращает это в тексты.

Относительно того, как Патрон появился в семье, Михаил рассказал, что они очень долго выбирали породу собаки. Учитывали критерии того, что это должен быть маленький пес для жизни в квартире, чтобы с ним можно было путешествовать, а также по возможности брать на работу.

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - хозяин рассказал о работе пушистого героя, его дрессуру и особенности характера / Пресс-служба

Имя для джека-рассела выбрал сын, который знает направление работы отца и разбирается в калибрах боеприпасов. Среди имен были даже варианты "Снаряд" и "Пуля". Однако семья остановилась на названии Патрон.

По словам владельца Михаила, на самом деле джек-рассел – нелегкая собака, поскольку имеет тяжелый характер и нуждается в постоянном движении. Это та порода, которой нужно все время заниматься. Хозяин Патрона признается, что просто так оставить его дома – невозможно.

"Почему я говорю на него маленький термит? Потому что он может наделать много вреда. Это все равно норковые, охотничьи собаки. Кроссовки, тапочки, обои, линолеум – мы это все прошли", - подчеркнул владелец Патрона.

Также Ильев подчеркнул, что перед тем, как выбрать себе эту породу, нужно ее очень хорошо изучить. Сейчас из-за популярности Патрона многие украинцы заинтересовались именно джеком-расселом. На вопрос, планируется ли потомство у самого популярного пса страны, владелец ответил, что пока пиротехнику не до этого, ведь он имеет много работы. И добавил: "Мы не хотим, чтобы на бренде Патрона была какая-то спекуляция. Чтобы люди зарабатывали большие средства, заявляя, что это сын Патрона".

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