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Премьера Голосу країни на ТЕТ: Потап рассказал, кто из участниц его команды скоро станет матерью

3 октября 2022, 15:11

Звездный тренер Потап с гордостью рассказал о своих воспитанниках, а ведущий Юрий Горбунов объяснил, почему Голос країни было так важно сейчас "воскресить".

Голос страны-12
Грандиозная премьера Голосу країни на телеканале ТЕТ - итоги дайджеста / Пресс-служба

Вчера в 21: 00 на телеканале ТЕТ состоялось возвращение самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов вернулся, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Вчера телезрители увидели дайджест, в котором вспомнили первые 5 эпизодов Слепых прослушиваний, которые показали до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Вышла во второй раз на сцену Инесса Грицаенко, которая покорила судей своей версией песни Welboy Гуси в джазовой обработке. Сейчас девушка вместе с сестрой путешествует по миру с важной миссией и дает благотворительные концерты.

Голос страны-12
Инесса Грицаенко - участница шоу Голос країни-12 от команды DOROFEEVA / Пресс-служба

"Я мечтала быть артисткой еще с самого детства, но даже в ночном кошмаре не могла представить, что мой голос будет звучать в других странах во время полномасштабной войны. Сейчас я участвую в благотворительных матчах нашего легендарного футбольного клуба "Динамо Киев", где пою украинские песни. Я верю в Украину и молюсь за наших воинов. Все будет Украина", - говорит Инесса Грицаенко, избравшая команду DOROFEEVA.

Спела на сцене Голосу країни и Юлия Штоля. За это время в жизни девушки произошли важные изменения в личной жизни. На прямой связи с Голосом країни тренер Юлии Потап рассказал, что сейчас певица готовится стать мамой и находится на 7 месяце беременности.

Голос страны-12
Юлия Штоля - участница шоу Голос країни-12 от команды Потапа / Пресс-служба

"Я постоянно нахожусь на связи с Юлей и это будет уже второе пополнение в моей команде за время полномасштабной войны. Одна из участниц недавно родила нам еще одного украинца. Я очень горжусь своей командой, потому что все оказались в разных обстоятельствах: кто-то был в оккупации временной, кто вышел на мировые благотворительные площадки, чтобы петь и поддерживать ВСУ, кто-то ушел в армию, но все до одного борются с оккупантами на своем уровне", - говорит Потап.

Вчера в эфире во включении ТСН в общенациональном марафоне Єдині новини ведущий проекта Голос країни Юрий Горбунов рассказал об изменениях в проекте.

"Для меня возвращение Голосу країни - это очень приятная новость, ведь песня всегда была тем инструментом, которым лечились украинцы от невзгод. Сейчас песня выполняет такую же важную миссию. Конечно, война повлияла на то, что происходит в Голосі країни. Очень многие наши участники взяли в руки оружие и пошли как в ТРО, так и в ВСУ. Фактически все участники пошли волонтерить, а некоторые успели даже родить детей", - говорит Юрий Горбунов.

Ответил Горбунов и на вопрос, сразу ли форматчики проекта поддержали идею возвращения Голосу країни на экраны.

"Безусловно форматники нас консультируют и все время находятся рядом, но хочу напомнить, что украинская адаптация входит в ТОП-3 лучших адаптаций Голоса страны. В свое время этот проект стал революционным. Мы первые, кто вышел в эфир во время пандемии ковида, поэтому конечно, когда они узнали, что мы хотим вернуть проект во время войны согласились и были ужасно рады. Это очень важный вклад в победу. В Голосі країни появилась очень важная благотворительная миссия. Украинцы имеют возможность донатить на средства аэроразведки для целой бригады. Это сверхважно, ведь эти средства для нашей разведки являются насущными", - говорит Юрий Горбунов.

В следующее воскресенье телезрителей ждет новый, 6 эпизод "слепых прослушиваний", которого еще не было в эфире.

Напомним, все эпизоды, кроме суперфинала, были отсняты до 24 февраля. В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос страны вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одной благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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