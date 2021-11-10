Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

Новые пары, неожиданные гости и четвертый судья - подробности четвертьфинала.
Четвертьфинал шоу Танцы со звездами состоится уже в это воскресенье 14 ноября в 21:00 на канале 1+1.
Осталось всего 4 пары, и им придется серьезно попотеть в ожесточенной битве за место в полуфинале. Чем же удивит 11 эфир 8 сезона Танцев со звездами?
Тема этого выпуска - песни украинского исполнителя MONATIK. Танцы под треки музыканта пары исполнят вместе со звездными судьями.
Артур Логай и Анна Карелина исполнят сальсу вместе с Екатериной Кухар под песню Каждый раз.
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет с Максом Чмерковским.
Дмитрий Каднай и Алина Ли под Витамин D станцуют танго с Владом Ямой.
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук попробуют свои силы в хип-хопе вместе с самим MONATIK.
Второй программный танец для пар будут выбирать телезрители в прямом эфире. Посредством голосования они определят в каком из двух стилей они желают увидеть танцы любимых артистов.
На звездном балконе в 11 эфире 8 сезона Танцев со звездами окажется харизматичная парочка - Маша Ефросинина и Владимир Дантес.
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Кто вылетит из проекта за шаг до полуфинала станет известно уже в это воскресенье. Страсти накаляются, ведь на паркете остались лучшие из лучших, и с любой парой расставаться будет очень непросто. Но правила неумолимы. К примеру, в 10 выпуске Танцев шоу покинула самая результативная пара проекта.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.
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