Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

Судьи исполнят танцы вместе с парами / instagram.com/tanci1plus1

Четвертьфинал шоу Танцы со звездами состоится уже в это воскресенье 14 ноября в 21:00 на канале 1+1.

Осталось всего 4 пары, и им придется серьезно попотеть в ожесточенной битве за место в полуфинале. Чем же удивит 11 эфир 8 сезона Танцев со звездами?

Тема этого выпуска - песни украинского исполнителя MONATIK. Танцы под треки музыканта пары исполнят вместе со звездными судьями.

Артур Логай и Анна Карелина исполнят сальсу вместе с Екатериной Кухар под песню Каждый раз.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет с Максом Чмерковским.

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Дмитрий Каднай и Алина Ли под Витамин D станцуют танго с Владом Ямой.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук попробуют свои силы в хип-хопе вместе с самим MONATIK.

Второй программный танец для пар будут выбирать телезрители в прямом эфире. Посредством голосования они определят в каком из двух стилей они желают увидеть танцы любимых артистов.

На звездном балконе в 11 эфире 8 сезона Танцев со звездами окажется харизматичная парочка - Маша Ефросинина и Владимир Дантес.

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Кто вылетит из проекта за шаг до полуфинала станет известно уже в это воскресенье. Страсти накаляются, ведь на паркете остались лучшие из лучших, и с любой парой расставаться будет очень непросто. Но правила неумолимы. К примеру, в 10 выпуске Танцев шоу покинула самая результативная пара проекта.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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