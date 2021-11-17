Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: вновь на паркете Димопулос и Мишина, и неожиданный дебют

Танцы со звездами 8 сезон: кто покинет шоу за шаг до победы? / instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье 21 ноября в 21:00 на канале 1+1 состоится полуфинал восьмого сезона шоу Танцы со звездами.

С каждым выпуском эфиры становятся все жестче, а конкуренция накаляется до предела. На паркете Танцев осталось лишь три пары.

В 12 выпуске их ожидает особое задание: первый танец пары исполнят с победителями предыдущих сезонов.

Так пара Логай-Карелина станцуют с Ксенией Мишиной - победительницей 6 сезона Танцев со звездами; Войтенко-Маланчук - с Игорем Ласточкиным, а Харлан-Дикусар - с Сантой Димопулос.

Каким будет второй танец 12 эфира пары узнают лишь в воскресенье. Известна лишь тема - латиноамериканская программа. Конкретный танец для каждой пары будет выбирать пара-конкурентка в прямом эфире.

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Продолжая традицию, на паркет по "приглашению" телезрителей выйдет певица Даша Астафьева, дабы побороться за место в следующем сезоне Танцев со звездами. Пару ей составит бывший партнер Джамалы Антон Нестерко.

Даша Астафьева примет участие в 8 сезоне Танцев со звездами / instagram.com/tanci1plus1

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Ранее стала известна дата выхода долгожданного продолжения киносаги о Гарри Поттере.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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