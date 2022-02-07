В инфотейнмент-шоу Твій вечір с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений в мире

Премьера инфотейнмент-шоу Твій вечір с Егором Гордеевым / Пресс-служба

Сегодня в 23:00 на телеканале 1+1 выйдет первый выпуск нового сезона авторского проекта Егора Гордеева Твій вечір. В студию приедут Михаил Радуцкий, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, Павел Климкин, министр иностранных дел 2014-2019, Татьяна Мокриди, пиарщица, политтехнолог, Ирма Витовская, актриса.

Да, в студии инфотеймент шоу поднимут вопрос уменьшения карантинных ограничений. К примеру, Израиль, Франция, Швеция, Дания отменяют маски и обязательное тестирование. Но многие страны наоборот лишь увеличивают ограничения. В Австрии на законодательном уровне обязали всех граждан вакцинироваться. Гости в студии обсудят, какой путь выберет Украину?

Гости обсудят недипломатический жаргон и угрозы войной. Следует ли серьезно воспринимать угрозы Лукашенко и как украинцами реагировать на такой информационный штурм извне?

Напомним, в эфире инфотеймент-шоу Твій вечір ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будет обсуждать актуальные события дня, подходящего к концу, под разными углами, учитывая разные взгляды.

В каждом эпизоде ​​будут подниматься несколько тем или вопросов общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе будут участвовать 4 приглашенных гостя – политики, общественные деятели, эксперты в разных отраслях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.

Смотрите инфотеймент-шоу Твій вечір с понедельника по среду в 23:00 на телеканале 1+1.