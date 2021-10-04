К чему снится бывший: толкование известных сонников

Что может предвещать смерть экс-возлюбленного?
Увидеть во сне свою пассию, с которой роман окончился, может предвещать весьма интересные повороты судьбы. Что значит, этот сон, разбирался Главред.
О том, когда и как правильно засыпать, чтобы это принесло максимальную пользу организма, читайте в нашем материале: Названо самое правильное время отхода ко сну.
Снится бывший парень – сонник Ванги
Сон, в котором вы встречаете бывшего возлюбленного, может означать, что в реальной жизни вы не избавились от чувств к нему и все еще тоскуете по прошлым временам, проведенным вместе.
Также сон про бывших любовников может свидетельствовать о том, что в нынешних отношениях не все так гладко, как бы того хотелось.
Приснился бывший – сонник Миллера
- Увидеть бывшего парня – к изменениям в будущем. Они могут быть как положительные, так и негативные.
- Поцелуи с бывшим – к приятным сюрпризам.
- Интимный контакт с бывшим – предвещает конфликты.
- Наладить отношения с экс-возлюбленным – к реальной встрече с ним.
Сон с бывшим парнем – сонник Фрейда
Психолог считал, что сны, в которых к нам возвращаются бывшие, сигнализируют о неполадках в нынешних отношениях. Возможно, такие сны станут предвестниками скорой ссоры и расставания. Подсознательно вы сравниваете своего возлюбленного с ушедшей любовью, и это может провоцировать размолвки. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, жить сегодняшним днем и не пытаться вернуть прошлое или интегрировать его в ваши отношения.
Бывший парень – сонник Нострадамуса
Согласно соннику предсказателя, увидеть, что бывший возлюбленный хочет помириться и повернуть время вспять, может свидетельствовать о том, что кто-то в реальной жизни прибегает к помощи магии, чтобы воздействовать на ваши мысли и чувства. Вам нужно остерегаться колдовства и магии.
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Увидеть бывшего парня во сне – сонник Лоффа
- Свадьба с бывшим или признание в чувствах – к неприятностям и проблемам.
- Бракосочетание экс-возлюбленного с другой женщиной – предвещает новые интересные знакомства.
- Смерть бывшего – к свадьбе и пополнению в семействе.
К чему снится бывший – сонник Цветкова
Увидеть бывшего – к семейным трудностям, болезням, проблемам на работе и финансовым затруднениям. Сон, в котором вы видите прошлые отношения имеет негативное значение.