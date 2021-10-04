К чему снится бывший: толкование известных сонников

К чему снится бывший / ua.depositphotos.com/

Увидеть во сне свою пассию, с которой роман окончился, может предвещать весьма интересные повороты судьбы. Что значит, этот сон, разбирался Главред.

О том, когда и как правильно засыпать, чтобы это принесло максимальную пользу организма, читайте в нашем материале: Названо самое правильное время отхода ко сну.

Снится бывший парень – сонник Ванги

Сон, в котором вы встречаете бывшего возлюбленного, может означать, что в реальной жизни вы не избавились от чувств к нему и все еще тоскуете по прошлым временам, проведенным вместе.

Также сон про бывших любовников может свидетельствовать о том, что в нынешних отношениях не все так гладко, как бы того хотелось.

Приснился бывший – сонник Миллера

Увидеть бывшего парня – к изменениям в будущем. Они могут быть как положительные, так и негативные.

Поцелуи с бывшим – к приятным сюрпризам.

Интимный контакт с бывшим – предвещает конфликты.

Наладить отношения с экс-возлюбленным – к реальной встрече с ним.

Сон с бывшим парнем – сонник Фрейда

Психолог считал, что сны, в которых к нам возвращаются бывшие, сигнализируют о неполадках в нынешних отношениях. Возможно, такие сны станут предвестниками скорой ссоры и расставания. Подсознательно вы сравниваете своего возлюбленного с ушедшей любовью, и это может провоцировать размолвки. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, жить сегодняшним днем и не пытаться вернуть прошлое или интегрировать его в ваши отношения.

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Бывший парень – сонник Нострадамуса

Согласно соннику предсказателя, увидеть, что бывший возлюбленный хочет помириться и повернуть время вспять, может свидетельствовать о том, что кто-то в реальной жизни прибегает к помощи магии, чтобы воздействовать на ваши мысли и чувства. Вам нужно остерегаться колдовства и магии.

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Увидеть бывшего парня во сне – сонник Лоффа

Свадьба с бывшим или признание в чувствах – к неприятностям и проблемам.

Бракосочетание экс-возлюбленного с другой женщиной – предвещает новые интересные знакомства.

Смерть бывшего – к свадьбе и пополнению в семействе.

К чему снится бывший – сонник Цветкова

Увидеть бывшего – к семейным трудностям, болезням, проблемам на работе и финансовым затруднениям. Сон, в котором вы видите прошлые отношения имеет негативное значение.