Стала известна дата нового боя Александра Гвоздика

Александр Гвоздик проведет новый бой 30 марта / УНИАН

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик снова выйдет на ринг весной.

Украинец впервые защитит свой чемпионский титул 30 марта, пишет BoxingScene.

По данным издания, проведение нового поединка Гвоздика запланировано в США — в городе Филадельфия.

Ранее сообщалось, что право встретиться с Александром Гвоздиком получил временный чемпион по версии WBA и серебряный чемпион по версии WBC в полутяжелом весе американец Маркус Браун.

Напомним, в начале декабря 2018 года в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.

После боя соперник нашего соотечественника попал в реанимацию. Позже стало известно, что канадский боксер перенес операцию. После операции Стивенсон находился в реанимации, его состояние оценивали как стабильно критическое.