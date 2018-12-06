Нокаутированный Гвоздиком канадский боксер перенес операцию

6 декабря 2018, 02:12

Спортсмен находится в стабильно критическом состоянии.

Стивенсона прооперировали после боя с Гвоздиком / Фото: boxingscene.com

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который проиграл нокаутом титульный бой украинцу Александру Гвоздику, перенес операцию в одной из больниц Квебека и остается в критическом состоянии.

"Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз", - сообщает в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Стивенсон после операции находится в реанимации. Его состояние оценивают, как стабильно критическое.

"Он получил тяжелую травму мозга. Его состояние стабильно, учитывая обстоятельства, но оно остается критическим. Сейчас Стивенсону необходима искусственная вентиляция легких, специализированное наблюдение неврологов. Рано давать какие-либо прогнозы в долгосрочной перспективе", - цитирует заявление медицинских работников BoxingScene.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в нокаут.

Позже Гвоздик рассказал, что через 20 минут после противостояния канадский спортсмен сидел на носилках, но выглядел нормально.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
операция бокс травма боксер критическая ситуация Александр Гвоздик Адонис Стивенсон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:49
Креативный новогодний декор: лучшие идеи новогодних украшений-2019
03:04
Алина Гросу удивила фанатов изменениями во внешности
02:31
В Почаевской Лавре пересчитали святыни Фото Видео
02:12
Нокаутированный Гвоздиком канадский боксер перенес операцию
01:49
США для помощи Украине отправляют корабль в Черное море Видео
01:27
Microsoft из принципа удалила с YouTube-канала рекламу с Охлобыстиным
01:04
У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета
00:38
Телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой Видео
00:11
В спорных водах Владивостока ракетный эсминец США бросил вызов России Видео
05 декабря, среда
23:44
В Канаде отказались слушать посла России в связи с агрессией в Керченском проливе
23:21
"Топим за Вовку": В Сети бурно отреагировали на ролик Зеленского о выборах Видео
22:53
"Не хватает Пореченкова с пулеметом": в России Kazkа заочно получила награду и видео с поддержкой Видео
22:26
В Раде заявили о нежелании Филарета баллотироваться на пост предстоятеля поместной УПЦ Видео
22:22
The Game Awards 2018: какие игры покажут, расписание и где смотреть
22:06
Порты Украины в Азовском море снизили грузопоток вдвое и начали увольнять сотрудников
21:43
Украинца пригласили в США для разработки ракеты-носителя
21:32
Российский журналист пообещал "двинуть в рыло" пропагандистам Путина Соловьеву и Киселеву
21:14
"Сейчас там не мое время": писатель-боевик Прилепин передумал воевать на Донбассе
20:57
The Game Awards 2018: Ubisoft выложил тизер продолжения Far Cry 5 Видео
20:41
В МИД пояснили, почему невозможно разорвать договор с Россией по Азовскому морю
20:39
В Раде одобрили разрыв договора о дружбе с Россией
20:23
Бейонсе без трусов и гологрудая Брежнева: самые сексапильные выходы звезд в 2018 Фото
20:03
В США озвучили мнение о вероятности размещения военных баз в Украине
20:02
Братья Руссо, Йозеф Фарес: стало известно, кто из знаменитостей появится на The Game Awards 2018
19:45
В Сети выложили новый эротический календарь Pirelli на 2019-й Фото
19:39
Из-за конфликта с Украиной РФ начала в Черном море "бессрочные" военные учения
19:24
В Раде просят Порошенко вернуть Бандере звание Героя Украины
19:21
В РПЦ прокомментировали слова Порошенко о дате Объединительного собора украинской церкви
18:57
Бывшая жена Джонни Деппа откровенно "светанула" грудью в прозрачной кофте Фото
18:34
Автопарк Порошенко пополнится двумя люксовыми Mercedes за 1,5 миллиона евро
18:17
Охрана Порошенко ответила на обвинение в подготовке нападений на политиков
18:01
Парубий подписал госбюджет Украины на 2019: опубликовано фото
17:55
Привітання з Днем Збройних сил України: листівки, вірші та прозою Фото
17:44
Елизавета Боярская родила ребенка
17:17
Маша Ефросинина рассказала, сколько денег ей предлагали за секс
17:12
Савченко объявила сухую голодовку Видео
16:57
В России закрыли "отряды Путина": лучшие перфомансы сумасшедших бабок Видео
16:49
МИД Украины обратился с просьбой к странам-участницам Будапештского меморандума
16:23
"Пора молиться": Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за Нибиру Видео
16:13
Начальника охраны Порошенко заподозрили в охоте на потенциальных кандидатов в президенты
15:47
Регина Тодоренко родила первенца
15:09
У Путина сделали Украине предложение по задержанным в Керченском проливе морякам
14:53
"Евробляхеры" массово бросают свои автомобили за границей: опубликовано видео Видео
14:46
"Все шейхи твои": Леся Никитюк похвасталась фигурой на отдыхе в Дубае Видео
14:43
Кабмин раздаст задержанным в Керченском проливе морякам по 100 тысяч
14:37
В Киеве умер легендарный украинский актер Николай Рушковский
14:28
"Assassin’s Creed с обезьяной": для The Game Awards 2018 анонсирован показ еще одного эксклюзива Видео
14:24
Названа очень большая опасность для Крымского моста Видео
14:10
Порошенко распек пропагандистку "из за поребрика" за вранье о нехватке соли в Украине
14:01
В США рассказали, как хотят победить Россию в Крыму и Калининграде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять