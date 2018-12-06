Нокаутированный Гвоздиком канадский боксер перенес операцию

Стивенсона прооперировали после боя с Гвоздиком / Фото: boxingscene.com

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который проиграл нокаутом титульный бой украинцу Александру Гвоздику, перенес операцию в одной из больниц Квебека и остается в критическом состоянии.

"Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз", - сообщает в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Стивенсон после операции находится в реанимации. Его состояние оценивают, как стабильно критическое.

"Он получил тяжелую травму мозга. Его состояние стабильно, учитывая обстоятельства, но оно остается критическим. Сейчас Стивенсону необходима искусственная вентиляция легких, специализированное наблюдение неврологов. Рано давать какие-либо прогнозы в долгосрочной перспективе", - цитирует заявление медицинских работников BoxingScene.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в нокаут.

Позже Гвоздик рассказал, что через 20 минут после противостояния канадский спортсмен сидел на носилках, но выглядел нормально.