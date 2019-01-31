Невероятный дебют: украинец стал героем матча в полуфинале Кубка Бельгии

Роман Безус удачно дебютировал в составе Гента / kaagent.be

Украинский футболист бельгийского Гента Роман Безус стал героем полуфинала Кубка Бельгии, в котором его команда встречалась с Остенде.

Несмотря на то, что в первом тайме Гент пропустил 2 мяча, в концовке поединка команда сумела отыграться. Причем второй гол в компенсированное время забил Безус. Отметим, что этот мяч стал для украинца дебютным в составе нового клуба, за который он проводил первый поединок.

В дополнительное время голов не было и команды перешли к серии 11-метровых ударов. В серии пенальти Безус забил решающий гол и вывел свой новый клуб в финал Кубка Бельгии.

Отметим, что в стартовом составе Гента кроме Безуса на поле вышли еще двое украинцев — защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук.

Напомним, ранее Безус отличился дублем в чемпионате Бельгии.