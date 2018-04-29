Украинский полузащитник отличился дублем в европейском чемпионате: видео

В Бельгии украинский полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус двумя точными ударами помог своей команде разгромить "Остенде" (4:1).

На 62-й минуте полузащитник сборной Украины при счете 1:1 вывел свою команду вперед, а в компенсированное время поставил точку в игре.

"Возможно, это моя лучшая форма в карьере. Я выходил в старте в пяти из шести матчей "Cент-Трюйдена", это добавляет мне уверенности, и я хотел бы дальше выступать на таком уровне", — прокомментировал свою игру Безус.

Безус перешел в "Сент-Трюйден" из "Днепра" на правах свободного агента в 2016 году. За днепровский клуб полузащитник выступал с 2015 года, а перед этим защищал цвета "Ворсклы" и "Динамо".

В текущем сезоне украинец во всех турнирах отыграл 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Артем Милевский стал героем матча в Беларуси.