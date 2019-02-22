"Бежали вперед и назад": Хацкевич оценил победу Динамо над Олимпиакосом

Александр Хацкевич / Reuters

Ответный матч 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса выдался для Динамо очень непростым из-за тяжелого поля, заявил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

По его словам, самым главным является то, что его подопечные сумели пройти в следующий раунд турнира.

"Фрагментами, при переходе из обороны в атаку, выглядели здорово. Второй тайм провели не так ярко, но Бойко сыграл надежно в воротах. Многие моменты не реализовали, но забили мяч, который позволил нам пройти дальше", — рассказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, тренерский штаб киевлян просил своих футболистов выполнять больше передач и прострелов на ближнюю штангу.

"Наверное, Олимпиакос тоже сделал работу над ошибками, контролировал второй тайм. Миколенко прострелил, Соль замкнул. Здорово получилось", - оценил Хацкевич единственный гол в матче.

Он также остался доволен физическим состоянием своих игроков даже несмотря на то, что во втором тайме они выглядели хуже, чем в первом.

"Вторая официальная игра, есть давление, физическое и психологическое. Во втором тайме у нас в контратаку выбегало больше людей, чем возвращалось. Но физическим состоянием я доволен. Плюс тяжелое поле. Но ребята знают, что в атаку нужно бежать быстро, а в обороне — в два раза быстрее. Я доволен тем, как бежали и вперед, и назад".

Он также сравнил прошлогодний выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Та команда была опытнее. Эта — молодая, с юношеским задором. Сравнивать команды я не вижу смысла. Что нужно учесть, имея прошлогодний опыт, чтобы пройти дальше? Давайте дождемся жеребьевки, опытные команды прошли дальше. Завтрашний день покажет, кто нам попадется в соперники. Такие матчи добавляют нам опыта".Напомним, ответный матч 1/16 Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.