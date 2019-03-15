Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы

Лига Европы, жеребьевка / УЕФА

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы.

По ее итогам сформировались следующие пары:

Наполи (Италия) — Арсенал (Англия)

Вильярреал (Испания) — Валенсия (Испания)

Бенфика (Португалия) — Айнтрахт Ф (Германия)

Славия (Чехия) — Челси (Англия)

Также была проведена и жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Сформировались следующие потенциальные пары:

Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия

Бенфика/Айнтрахт Ф — Славия/Челси

В финальном матче в Баку хозяином будет лучшая команда из второй пары команд.

Напомним, накануне вечером киевское Динамо уступило путь в четвертьфинал ЛЕ лондонскому Челси, проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:8.