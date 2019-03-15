Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 Лиги Европы.
В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы.
По ее итогам сформировались следующие пары:
Наполи (Италия) — Арсенал (Англия)
Вильярреал (Испания) — Валенсия (Испания)
Бенфика (Португалия) — Айнтрахт Ф (Германия)
Славия (Чехия) — Челси (Англия)
Также была проведена и жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Сформировались следующие потенциальные пары:
Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия
Бенфика/Айнтрахт Ф — Славия/Челси
В финальном матче в Баку хозяином будет лучшая команда из второй пары команд.
Напомним, накануне вечером киевское Динамо уступило путь в четвертьфинал ЛЕ лондонскому Челси, проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:8.