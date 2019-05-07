Усик получил травму: бой с Такамом отменен

Александр Усик получил травму и перенес бой / УНИАН

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вследствие получения травмы отменил бой с бой с Каралосом Такамом, который был ранее запланирован на 25 мая.

"Срочные Новости: к сожалению Усик получил травму бицепса и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлен в ближайшее время", - сообщил в Twitter менеджер спортсмена Эгис Климас.

Breaking News: Unfortunately Usyk has suffered a bicep injury and will no longer fight on May 25. A new date for his heavyweight debut will be announced shortly — Egis Klimas (@KlimasBoxing) May 7, 2019

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.

Позже стало известно, что украинец перестал быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с российским боксером Денисом Лебедевым.