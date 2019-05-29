Киевское Динамо возглавит новый тренер

29 мая 2019, 15:39

Белорусский наставник Александр Хацкевич покинет клуб

Хацкевич
Александр Хацкевич пакует чемоданы / dynamo.kiev.ua

31 мая киевское Динамо обретет нового тренера. С большой долей вероятности контракт с Александром Хацкевичем продлен не будет. Об этом Главреду стало известно из источников внутри клуба.

Суркис делает ставку на иностранца

Неудачи киевского клуба и шквал критики со стороны болельщиков подтолкнули руководство Динамо искать нового наставника. В последнее время клуб сильно лихорадит. Он не блещет как на европейской, так и внутренней арене. На внутренней арене лидерские позиции давно отданы извечному сопернику Шахтеру.

Про европейскую арену даже лучше и не вспоминать. Итоговые 0:8 в 1/8 финала Лиги Европы от лондонского Челси говорят о многом! Да можно проиграть, но играть достойно и сражаться, чего не скажешь о динамовцах в матче с аристократами.

Как стало известно президент Динамо Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста. Правда сам Суркис от любых комментариев по этому поводу воздерживается.

"На данный момент команду тренирует Александр Хацкевич. Мне трудно сказать останется ли он главным тренером. Точно могу сказать, что если он меня убедит, то контракт продлим", - сказал в одном из интервью Игорь Суркис.

Между тем атмосфера внутри команды накалена.

"Футболисты Динамо поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые наоборот хотят, чтобы его уволили", - сказал Главреду источник из команды.

Рауль Рианчо вероятный кандидат на пост тренера Динамо
Рауль Рианчо вероятный кандидат на пост тренера Динамо / ФФУ

Кто может заменить Хацкевича

В прессе давно фигурируют фамилии экс-футболистов Динамо Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева. Кроме того, в списке потенциальных наставников фигурирует украинский наставник казахстанской Астаны Роман Григорчук, а также экс-тренер польского Леха Адам Навалка.

Но наиболее вероятным кандидатом на пост наставника видится назначение испанского специалиста Рауля Рианчо, который ранее работал в тренерском штабе киевского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной Украины. К слову, Рауль Рианчо был замечен на последнем матче Динамо, где внимательно следил за игрой киевлян.

"Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", - сказал Главреду источник из команды.

Между тем футболисты Динамо еще не знают, кто станет главным тренером.

"Мы профессионалы и должны качественно выполнять свою работу в независимости от того, кто будет тренером. Нам пока не сказали, кто будет тренером. Я уверен, что руководство клуба сделает правильный выбор", - сказал нам капитан клуба Сергей Сидорчук.

Сейчас Динамо в кризисе. Выйдет ли из него клуб - будет зависеть от приоритетов, которые выберет Игорь Суркис. Наверняка он не допустит очередного падения своего клуба в новом сезоне и сделает верный выбор 31 мая. Посмотрим... 

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