Коноплянка почтил память Рейеса

Коноплянка в шоке от смерти Рейеса / Скриншот 2+2

Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка выразил соболезнования в связи с гибелью экс-хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

"Какая грустная новость. Я всегда буду помнить тебя. Покойся с миром, друг. Примите искренние соболезнования родные Хосе Антонио", – написал Коноплянка в Твиттере.

Коноплянка выступал с Рейесом вместе за Севилью в 2015-2016 годах.

Напомним, сегодня разбился в автомобильной аварии пятикратный обладатель кубка Лиги Европы Хосе Антонио Рейес.

Хосе Антонио Рейес погиб в канун матча Лиги чемпионов / УЕФА

Рейес - единственный игрок, в активе которого пять побед в Лиге Европы. В 2010 и 2012 годах он выигрывал турнир в составе Атлетико, а в 2014, 2015 и 2016 годах побеждал вместе с Севильей. На счету Рейеса 21 матч и 4 гола в составе сборной Испании.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем в память об игроке начнется с минуты молчания.