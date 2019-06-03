Киевское Динамо подписало африканского легионера

Мохаммед Кадири / ФК Динамо Киев

Первым летним новичком киевского Динамо в летнее трансферное окно стал 23-летний ганский защитник Абдул Мохаммед Кадири.

Контракт подписан по схеме 4+1. Сумма трансфера не разглашается.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь. Я рад, что осуществилась моя мечта играть в такой команде. Сделаю все, чтобы у нас было еще больше трофеев. Я довольно быстро адаптируюсь и готов плавно влиться в клуб. Буду полностью отдаваться игре и готов выкладываться на все сто процентов", - сказал после подписания контракта журналистам Кадири.

После перехода в киевский клуб Кадири также рассказал о себе и своей семье.

"Мой папа - король одного из регионов страны - северного, Тамале. Еще когда я был ребенком, меня все приветствовали как принца. Да, я ни в чем не нуждался, но я знаю, что такое бедность. Каждый год, когда я возвращаюсь в Гану, я помогаю нуждающимся. У меня одна сестра и пять братьев. Кто-то из них работает в шахте добытчиком золота (отец когда-то был бригадиром на прииске), а двое - тоже футболисты. Старший, Фатау, играл в центре защиты за Райо Вальекано, Гранаду и Кадис, Удинезе и Турции, а сейчас - в Саудовской Аравии. Младший - в Истанбулспоре. Он самый талантливый из нас", - сказал в интервью Sport 24 Кадири.

Кадири принадлежал австрийской Аустрии, а прошлый сезон провел в аренде в тульском Арсенале. В России африканец сыграл 27 матчей за канониров во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.