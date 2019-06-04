"Вместе с россиянами смотрели хоккейный матч Россия – США": футболист расказал, как болел за Россию

Иван Литвиненко / Днепр-1

Полузащитник юниорской сборной Украины (U-18) Иван Литвиненко рассказал об общении с игроками российской сборной во время Кубка Словакии.

"Какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы.

Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами.

Игроки сборной России смеялись, когда мы общались на украинском. Ничего не понимали, а мы говорили, что это сербский. Они верили.

Вместе смотрели хоккейный матч Россия – США и болели за Россию. Лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже", – рассказал Sports.ru Литвиненко.

Напомним, что недавно футболист московского Локомотива Тарас Михалик рассказал о схожести украинцев и россиян.