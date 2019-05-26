"Это не заграница": экс-футболист сборной Украины рассказал о схожести украинцев и россиян

Тарас Михалик в Локомотиве / ФК "Локомотив"

Бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Тарас Михалик, который до недавнего времени выступал за московский Локомотив, рассказал о своих впечатлениях в РФ.

"Не смущал при переезде тот факт, что Локомотив тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию – это не переезд за границу все-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи Локомотива – вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер – Леонид Кучук и чего команда может достичь при нем", - подчеркнул он.

Вместе с тем он признался, что в начале карьеры в России ему было трудно.

"После семи с половиной лет одного футбола меня начали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай!". Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал – жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много – поэтому не все складывалось", – цитирует Михалика пресс-служба Локомотива.

Напомним, ранее футболист Шахтера Олег Данченко назвал украинцев и россиян "народами-собратьями".