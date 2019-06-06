Бельгийский гранд выгнал украинского футболиста

Евгений Макаренко / ФК Динамо

Как стало известно Главреду, 28-летний украинский полузащитник бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко покинет клуб.

В связи с неудовлетворительными результатами в минувшем сезоне руководство клуба решило отказаться от ряда игроков. В список выставленных на трансфер попал и украинец.

Макаренко перешел в Андерлехт летом минувшего года из бельгийского Кортрейка. Всего за брюссельский клуб украинец сыграл 20 матчей во всех турнирах.

Контракт Макаренко с клубом был рассчитан до лета 2022 года. Напомним, что ранее футболист выступал за киевское Динамо, которое покинул два года назад.

Стоит отметить, что в прошлом чемпионате Андерлехт занял шестое место и впервые с 1956 года не вышел в еврокубки.