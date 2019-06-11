У Зинченко роман с телеведущей

Александр Зинченко / ManCity

22-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко признался, что находится в отношениях с украинской ведущей Владой Седан. Напомним, что сразу после интервью футболист поцеловал ее в прямом эфире.

"На протяжении двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео.

Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался", - признался журналистам Зинченко.

Напомним, что 10 июня сборная Украины обыграла на Арене Львов Люксембург, а Зинченко в этом матче был одним из лучших в составе хозяев.