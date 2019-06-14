Украина улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Украина феерит в Европе / УЕФА

Последние успехи сборной Украины отразились на ее позиции в рейтинге национальных команд.

Украина, которая в апрельском реестре находились на 27-м месте, поднялась на три ступеньки вверх: 24-я строчка в мировом рейтинге и 15-я - среди представителей УЕФА.

Лидерство по-прежнему сохраняет сборная Бельгии. Прогресс продемонстрировали Португалия - с седьмой строчки переместилась на пятую и Испания - с девятой - на седьмую.

Кроме победителя Лиги наций, остальные соперники нашей сборной по квалификации Евро-2020: Сербия - 34, Люксембург - 90, Литва - 132.

Напомним, за подопечные Андрея Шевченко одержали две победы в отборочной кампании на Евро-2020. На Арене Львов украинцы одолели Сербию (5:0) и Люксембург (1:0).