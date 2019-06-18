Зинченко проведал родных в Москве

Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко решил провести отпуск в Москве. В интернете появились снимки футболиста с фанатами.

Фанаты фотографировались с Зинченко в Москве / Инстаграмм

В столице России у Зинченко проживают мама и отчим, которых он и проведал.

Мать Александра развелась с отцом футболиста, который остался в Радомышле, после чего вышла замуж за тренера детской команды ильичевского Монолита Виктора Карпета. Вскоре они переехали в Москву, сообщает footboom.com.

Зинченко с мамой / Футбольный Клуб

Напомним, что после академии донецкого Шахтера, карьеру во взрослом футболе Зинченко начинал в Уфе, откуда перешел в Манчестер Сити.

Отметим, что недавно Зинченко подтвердил, что у него роман с украинской ведущей Владой Седан.