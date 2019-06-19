Платини освободили из-под стражи

19 июня 2019, 07:36

Допрос по делу о коррупции продолжался несколько часов.

Мишель Платини арестован
Мишель Платини снова на свободе / УЕФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи после дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.

Задержание Платини было связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира. Ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Однако, в прошлом году с Платини швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции в связи с недостаточным количеством доказательств.

18 июня, экс-президент УЕФА был доставлен для допроса, который длился несколько часов. Когда следователи получили ответы на интересующие вопросы, чиновника сразу отпустили, сообщает CNN. 

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырех лет. 

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УЕФА Катар ЧМ-2022 Мишель Платини новости футбола новости спорта
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