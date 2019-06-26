Свитолина и Монфис снова пара

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / slavishow.com

Несколько недель назад украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram. Кроме того, с личной страницы украинки пропали все совместные фотографии с Монфисом.

Накануне Элина и Гаэль восстановили свою страницу в Instagram и сразу же поделились первым видео.

"Мы сражаемся, мы целуемся, мы обнимаемся, мы пишем, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим…Это мы", - написали теннисисты в Инстаграм.

Отметим, что сейчас первая ракетка Украины переживает не самый лучший период в карьере. Свитолина проиграла 7 из последних 8 матчей, и недавно опустилась на 8 место в мировом рейтинге.

В перерывах между турнирами украинка радует своих поклонников горячими фото.