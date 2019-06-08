Больше не пара в Instagram: Свитолина и ее французский бойфренд расстались

Совместный аккаунт влюбленных спортсменов внезапно испарился.
В январе 2019 года известная украинская теннисистка Элина Свитолина публично призналась, что у нее роман с французским игроком Гаэлем Монфисом.
После этого пара теннисистов решила укрепить свои отношения, и создала совместную страничку в Instagram.Элина и Гаэль активно развивали это совместное детище, задействовав даже самого Роджера Федерера. Правда, позже швейцарец признался, что его участие в ролике, было идеей Гаэля Монфиса.
И вот, спустя полгода, что-то произошло, и совместный аккаунт влюбленных спортсменов исчез. Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис, судя по всему, удалили свой общий Instagram аккаунт G.E.M.S life.
Пока нет никакой информации, значит ли это, что пара разорвала отношения. Но в Instagram теннисисты точно расстались.
Добавим, что болельщики Свитолиной были не в восторге от ее романа с Монфисом. В середине мая на Элину Свитолину набросились в Сети с упреками болельщики.
"Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?" – спросил аноним в Insagram.
"Бред сивой кобылы", – ответила Элина.
Тем не менее, любимица миллионов, Элина Свитолина после закрытия совместной со своим бойфрендом страницы, у которой было свыше 70 тысяч подписчиков, не пропала из Сети. Элина активничает на своей личной странице в Instagram, правда, она избавилась от всех фотографий с бывшим возлюбленным.
Последнее свое фото теннисистка разместила три дня назад.
Отметим, что на фото Элина Свитолина загадочно позирует на балконе гостиничного номера.
Добавим, что во время открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос, который 9 июня должен завершится, звездные теннисисты планировали выпустить документальный фильм о том, как проходило их восстановление после травм и подготовка к грунтовому сезону.
Напомним, ранее Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос. Первая ракетка Украины не смогла преодолеть стадию третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису.