Больше не пара в Instagram: Свитолина и ее французский бойфренд расстались

Элина и Гаэль расстались / slavishow.com

В январе 2019 года известная украинская теннисистка Элина Свитолина публично призналась, что у нее роман с французским игроком Гаэлем Монфисом.

После этого пара теннисистов решила укрепить свои отношения, и создала совместную страничку в Instagram.Элина и Гаэль активно развивали это совместное детище, задействовав даже самого Роджера Федерера. Правда, позже швейцарец признался, что его участие в ролике, было идеей Гаэля Монфиса.

И вот, спустя полгода, что-то произошло, и совместный аккаунт влюбленных спортсменов исчез. Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис, судя по всему, удалили свой общий Instagram аккаунт G.E.M.S life.

Пока нет никакой информации, значит ли это, что пара разорвала отношения. Но в Instagram теннисисты точно расстались.

Добавим, что болельщики Свитолиной были не в восторге от ее романа с Монфисом. В середине мая на Элину Свитолину набросились в Сети с упреками болельщики.

"Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?" – спросил аноним в Insagram.

"Бред сивой кобылы", – ответила Элина.

Тем не менее, любимица миллионов, Элина Свитолина после закрытия совместной со своим бойфрендом страницы, у которой было свыше 70 тысяч подписчиков, не пропала из Сети. Элина активничает на своей личной странице в Instagram, правда, она избавилась от всех фотографий с бывшим возлюбленным.

Последнее свое фото теннисистка разместила три дня назад.

Отметим, что на фото Элина Свитолина загадочно позирует на балконе гостиничного номера.

Элина Свитолина теперь одинока в Instagram / instagram.com/elisvitolina

Добавим, что во время открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос, который 9 июня должен завершится, звездные теннисисты планировали выпустить документальный фильм о том, как проходило их восстановление после травм и подготовка к грунтовому сезону.

Напомним, ранее Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос. Первая ракетка Украины не смогла преодолеть стадию третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису.