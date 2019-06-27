Капитанская жена: кто поддерживает Александра Караваева вне футбольного поля

Лучшие фото супруги новичка Динамо Александра Караваева.
Полузащитник луганской Зари Александр Караваев в ближайшее время перейдет в расположение киевского Динамо.
Караваев присоединится к Динамо перед первым тренировочным сбором. Сейчас идут последние согласования контракта.
Мы покажем вам вторую половину новичка Динамо - супругу Людмилу. Девушка родом из Севастополя. Свадьбу футболист сыграл во время своего отпуска в 2014 году, гулянья проходили в Крыму, на родине супруги.
Кстати, Александр часто выставляет в социальных сетях фото супруги, которые вызывают не меньший фурор , чем его решающие голы.
Напомним, недавно жена вратаря Динамо Максима Коваля показала соблазнительные формы.