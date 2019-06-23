Источник: Караваев станет игроком Динамо

Александр Караваев станет динамовцем / sport.ua

Как стало известно Главреду, 27-летний полузащитник луганской Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо. Контракт будет рассчитан на три года.

"Вопрос перехода Караваева практически решен. За ним давно следили, и очень хотели подписать. Александр - квалифицированный футболист, который может усилить любой клуб. В его приобретении заинтересован тренерский штаб, так что можно не сомневаться, что в течении пару дней он подпишет трехлетний контракт", - сказал Главреду источник внутри Динамо.

Караваев является воспитанником донецкого Шахтера, но не сыграл за первую команду горняков ни одного матча. На протяжении карьеры игрок сборной Украины выступал за Севастополь, Фенербахче и Зарю. В сезоне 2018/19 Караваев забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, что в последнем матче за сборную, против Люксембурга, Караваев отыграл весь матч.