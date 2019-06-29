"Палка в ж*пе": в Сети высмеяли нелепый талисман российских спортсменов

Талисман Команды России / Скриншот

Одним из талисманов Команды России - проекта, который объединяет российских спортсменов и болельщиков, стал кот-ушанка.

Талисман представил Олимпийский комитет РФ. При этом кот напоминает одновременно манула, рысь и снежного барса, а его хвост выкрашен в черно-белый цвет, как ствол березы.

Создатели талисмана из студии Артемии Лебедева объяснили, что таким образом они попытались добавить в дизайн маскота "русскости".

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Отметим, что пользователи в Сети с сарказмом отреагировали на новый талисман российских спортсменов.

Кот-ушанка будет сопровождать сборную России на Олимпиаде / Скриншот

"Упоротый котик", "Судя по морде, у него запор после березового сока", "Это котики-наркотики", "Колобку в задницу ветку березы вставили", "Вот тужится! Зенки повылазили)", "Судя по выпученым глазкам котика, в ж*пе таки березка", "Так это у рашки новый символ теперь - палка в ж*пе", - не скрывают сарказма пользователи в Сети.

Напомним, накануне ЧМ-2018 в России выпустили сувенирную "матрешку-х*есоску".