Сувенирная "матрешка-х*есоска" вдохновила Сеть на создание фотожаб

22 мая 2018, 12:29

Пошлая матрешка стала неофициальным талисманом предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

  • Матрешку уже можно купить в интернет-магазинах.
  • Юмористы добрались до экс-главы РФС Виталия Мутко.
  • Пользователи рисуют памятные банкноты с матрешкой-путиным.
  • "Матрешка-шалунья, любительница футбола" привела рунет в восторг.
  • Болельщики не верят в сборную России на домашнем ЧМ.
  • Сеть взорвалась фотожабами на известных футболистов.
  • И на телеведущих, в данном случае - Владимира Соловьева.
  • Сувенирная "матрешка-х*есоска" вдохновила Сеть на создание фотожаб
  • И на известных политиков.
  • Под удар попала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Матрешка со свистком во ртурасписанная по эскизам художника Аркадия Шаинова, продоложает набирать огромную популярность в сети. 

Сувенирная продукция, которую официально производители назвали "Шалунья", по замыслу автора должна изобрать девушку-арбитра со свистком в руке, однако опознать в красном предмете, который держит матрешка, именно свисток удается далеко не всем пользователям.

Интернет-гусары продолжают отпускать огромное количество шуток на тему "шалуньи" и рисовать фотожабы: "Они предвидят, что наша сборная будет делать на ЧМ?", "Защеканочка", "Где вы такой свисток видели, чтобы щеку оттопыривал? Люди как раз всё правильно поняли. Да и намек более чем прозрачный", "Матрешка-х*есоска и ее кожанная флейта".

Стоит отметить, что сувенирка уже продается в российских аэропортах. Также матрешку можно заказать в сувернирном магазине и через интернет-магазин. Стоит она около 900 рублей (375 гривень). Еще неделю назад она стоила около 500 рублей.

Пользователи отмечают, что спрос на неофициальный талисман предстоящего чемпионата мира пользуется огромным спросом и советуют скорей его покупать, пока товар не разобрали.

Представитель оргкомитета "Россия 2018" из Казани заявил, что вопроса об изъятии сувенирной продукции не стоит. "Это не официальный сувенир, на нем нет логотипа ЧМ-2018, поэтому вопроса об изъятии продукции не стоит. Такую продукцию мы не заказывали. Если граждане по каким-то причинам обратятся в органы с требованием изъять матрешек, вопрос об изъятии нужно будет обсуждать с полицией", – заявила газете Взгляд представитель казанской АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Нина Нарыкова.

Пользователи указывают, что матрешек быстро разибрают.

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ЧМ-2018 матрешка
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