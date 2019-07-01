Зинченко потренировался с известной ведущей

Александр Зинченко и Влада Седан / Инстаграм

22-летний полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко отдыхает перед новым сезоном в США, куда он отправился вместе со своей девушкой Владой Седан.

На пляже Малибу пара устроила шоу - жонглировала мячом головами. Отметим, что Влада ни в чем не уступала профессиональному футболисту.

"Попал", - прокомментировал Зинченко ролик в Instagram.

Напомним, недавно Александр с Владой посетили Большой каньон. Ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.